Аллея для юбилея

На прошедшей неделе истек срок, к которому думские комитеты должны были направить свои предложения по празднованию 120-летия Госдумы. Как выяснил “Ъ”, одни комитеты уже подготовили подробные планы мероприятий, другие поделились первыми набросками, а третьи лишь собираются письменно оформить свои идеи. Среди уже выдвинутых предложений — проведение выставок, лекций и конкурсов, а также закладка юбилейной аллеи в Александровском саду Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Решение провести в июне 2026 года в Колонном зале Дома союзов конференцию, посвященную 120-летию Госдумы (27 апреля 1906 года приступил к работе ее первый созыв), совет нижней палаты принял 12 января. А на следующий день глава комитета Думы по контролю Олег Морозов («Единая Россия», ЕР) направил во все комитеты письмо с просьбой представить свои предложения по юбилейным мероприятиям к 27 февраля. После этого их планирует обсудить оргкомитет по подготовке конференции во главе с первым вице-спикером Александром Жуковым (ЕР).

Комитет по вопросам собственности отнесся к юбилею максимально ответственно и подготовил обширный план мероприятий.

«Суть планируемого торжества должна заключаться в привлечении внимания населения страны к работе Федерального собрания и региональных законодательных органов власти. Традиционно в дни подобных юбилеев проводятся официальные приемы, мероприятия и награждения, а праздничную программу составляют выставки, конкурсы, конференции, концерты,— сказал “Ъ” председатель комитета Сергей Гаврилов (КПРФ).— Понятно, что это праздник не только для парламентариев и сотрудников аппарата, но и для всех россиян. Ведь от деятельности парламента зависит жизнь государства и каждого гражданина».

Комитет предложил выпустить марки, памятные монеты и нагрудные знаки, установить билборды на прилегающих к Думе магистралях и открыть уличную фотовыставку «120 лет на службе российскому народу и государству». Также предлагается провести на сайте Думы конкурс на знание истории российского парламентаризма и выпустить документальный фильм. Еще одна идея — научно-практическая конференция «Государственная дума. 1906–2026 годы» с участием руководителей палаты и лидеров фракций. Также комитет предлагает заложить в Александровском саду у стен Кремля Аллею российского парламентаризма и пригласить на торжественную церемонию глав парламентов дружественных стран и региональных заксобраний.

Комитет по туризму (председатель — Сангаджи Тарбаев, «Новые люди») предложил провести открытую лекцию «Российский парламентаризм: история, традиции, современность» с выступлениями председателя Думы, руководителей фракций, сенаторов, а также ведущих ученых и экспертов по отечественному парламентаризму. «Реализация указанного мероприятия позволит привлечь внимание граждан к истории и современному развитию российского парламентаризма и будет способствовать патриотическому воспитанию, формированию национальной идентичности, а также сплочению многонационального народа России»,— говорится в письме комитета.

Некоторые комитеты инициируют мероприятия по своему профилю.

Так, председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев (ЕР) сообщил “Ъ”, что в рамках празднования состоится специальное заседание молодежного парламента. Глава комитета по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко (ЛДПР) рассказал, что планируется проведение мероприятия на тему «Роль Госдумы в муниципальном строительстве», но его формат еще не определен. А председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, внефракционный депутат Ярослав Нилов предлагает уделить внимание теме увековечения памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны (комитет отвечал за принятие соответствующего законопроекта весной 2025 года).

Некоторые комитеты работу над планами еще не закончили. Например, глава комитета по защите семьи Нина Останина (КПРФ) намерена собрать и направить предложения коллег 2 марта.

Преподаватель ВШЭ Павел Склянчук напоминает, что история российского парламента имеет две точки отсчета: 1905 и 1993 годы: «Это переломные периоды в жизни страны, поэтому цельной картины о корнях и традициях отечественного парламентаризма пока не сложилось. В начале прошлого века Николай II распускал Думу несколько раз, в 1990-е годы, наоборот, депутаты несколько раз пытались объявить президенту импичмент. Нынешний юбилей, скорее всего, призван напомнить об уроках истории и послужить укреплению консолидации политических партий в условиях СВО и перед новыми выборами в Госдуму». По мнению эксперта, для серьезного осмысления истории и повышения интереса к российскому парламентаризму нужна новая академическая дисциплина «Законотворческий процесс», которая преподавалась бы в университетах юристам, PR-специалистам и политологам, «как это делается сегодня в ВШЭ».

Ксения Веретенникова