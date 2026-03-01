Обломки БПЛА упали в селе Мысхако под Новороссийском

Обломки беспилотника упали в селе Мысхако под Новороссийском. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Официальный Telegram-канал главы МО г. Новороссийск Андрея Кравченко

По предварительным данным, пострадавших нет. В двух малоквартирных домах повреждены окна и линия электропередачи. На месте происшествия работают специальные и экстренные службы.

Отражение атаки дронов в Новороссийске продолжается.

«Ъ-Кубань» писал, что в период с 08:00 до 14:00 мск над Крымом сбили 17 БПЛА, восемь — над акваторией Азовского моря, пять — над акваторией Черного моря, три — над Краснодарским краем.

Алина Зорина