Иранцы не смогут ударить в США

Сборная Ирана по футболу может отказаться от участия в чемпионате мира, который пройдет летом в США, Канаде и Мексике. Об этом заявил глава Федерации Ирана Мехди Тадж. По его словам, после атаки США на Иран трудно рассчитывать на то, сборная отправится в Америку. В Международной федерации футбола (FIFA) пока ясного мнения по этому вопросу не сформировали. Если иранцы действительно не поедут на чемпионат или если их просто не пустят туда американские власти, то не исключен вариант, что их место займет сборная Ирака.

Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж в эфире телеканала Tehran Channel поставил под сомнение участие сборной страны в чемпионате мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля сразу в трех странах: США, Канаде и Мексике. «После того, что случилось, после американской атаки, маловероятно, что мы может ожидать поездки на чемпионат мира»,— заявил господин Тадж, слова которого приводит Marca. Он, правда, добавил, что окончательное решение не принято.

Отметим, что иранцы, согласно жеребьевке, попали в группу G, где сыграют с командами Бельгии, Новой Зеландии и Египта. Матчи против бельгийцев и новозеландцев сборная Ирана должна провести в Лос-Анджелесе, игру со сборной Египта — в Сиэтле. Интересно, что если допустить, что иранцы все же попадут на чемпионат (тут даже их желания может оказаться недостаточно, ведь нельзя исключать, что власти США просто не дадут футболистам визы), то они вполне могут пересечься в очном противостоянии с американской сборной в play-off. Для этого требуется, чтобы иранцы и американцы заняли в своих группах вторые места (соперниками сборной США в группе D станут команды Парагвая, Австралии и одна из европейских сборных, пробившихся через стадию play-off UEFA). Даже известно место и дата, когда такой матч мог бы состояться: в Далласе 3 июля, то есть прямо накануне Дня независимости США.

Руководство FIFA американская атака на Иран явно застала врасплох.

Генеральный секретарь FIFA Маттиас Графстрем в субботу, отвечая на вопрос о том, как будет реагировать головная футбольная структура планеты на происходящее, отметил, что «читает ровно те же новости, что и все остальные». «Мы обсудили это сегодня, но было бы преждевременно комментировать что-то в деталях. Но, разумеется, мы будем следить за развитием ситуации»,— сказал он журналистам. Есть ли у FIFA решение на случай, если вместо сборной Ирана придется приглашать другую команду, он не пояснил.

Если дойдет до замены, то FIFA, вероятнее всего, передаст освободившуюся путевку представителю той же конфедерации, что и Иран,— азиатской. Портал TalkSport считает, что место сборной Ирана может перейти сборной Ирака. Иракская команда еще не получила путевку на первенство. Она может ее добыть, если 31 марта обыграет в межконтинентальном стыковом матче победителя встречи Боливия—Суринам. Есть вариант, при котором сборная Ирака получит место сборной Ирана, а в стыках вместо нее сыграет команда ОАЭ, уступившая как раз иракцам в последнем раунде азиатской квалификации.

Александр Петров