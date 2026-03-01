ПВО Кувейта перехватили почти 100 ракет из Ирана и более 280 беспилотников

Силы ПВО Кувейта с субботы перехватили в общей сложности 97 баллистических ракет и 283 беспилотных летательных аппарата, запущенных с территории Ирана. Об этом заявил официальный представитель кувейтского Минобороны полковник Сауд Абдулазиз Аль-Атван, сообщает Arab Times Kuwait.

Представитель министерства также добавил, что в результате работы ПВО на некоторые объекты в отдельных районах упали обломки, что повлекло за собой незначительный материальный ущерб.

Операцию «Правдивое обещание 4» Иран начал в ответ на удары Израиля и США. Удары начались 28 февраля, в результате погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. После этого великий аятолла Макарем Ширази объявил джихад против США и Израиля. Иран нанес удары по Израилю, а также Бахрейну, Кувейту, Катару и ОАЭ, где размещены американские военные базы.