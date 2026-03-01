Посольство: россияне могут покинуть Иран через Армению

Граждане России могут выехать из Ирана через территорию Армении, сообщили в дипломатическом ведомстве РФ в республике. Граница между двумя странами открыта, проход свободный по действующим заграничным или внутренним паспортам.

«Предварительных уведомлений не требуется. После пересечения границы рекомендуем проследовать далее в направлении Еревана или Гюмри, имеющих прямое воздушное сообщение с российскими городами»,— следует из сообщения российского посольства в Telegram.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате ударов погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Иран начал операцию «Правдивое обещание 4» и нанес удары по Израилю и Бахрейну, Кувейту, Катару и ОАЭ, где размещены американские военные базы.