Около 500 автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту

В очереди перед Крымским мостом находится около 500 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Фото: пресс-служба Росморречфлота

В очереди со стороны Тамани находится 263 транспортных средства. Время ожидания — около одного часа.

В пробке со стороны Керчи — 200 автомобилей. Время ожидания также достигает одного часа.

«Ъ-Кубань» писал, что около 10:20 мск движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

Алина Зорина