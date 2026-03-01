Александру Овечкину нужен дубль-два

Форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин прервал продлившуюся семь матчей серию без единого гола, забив сразу два «Монреаль Канадиенс». Еще один такой дубль, и лучший снайпер в истории НХЛ достигнет рубежа ровно в тысячу заброшенных шайб во всех встречах лиги — в рамках как регулярного чемпионата, так и play-off, который до сих пор покорился лишь Уэйну Гретцки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Овечкин

Фото: Graham Hughes / The Canadian Press / AP Александр Овечкин

Фото: Graham Hughes / The Canadian Press / AP

После гостевого матча против «Монреаля» тренеру «Вашингтона» Спенсеру Карбери трудно было найти в игре своей команды хоть что-то приятное. Его, кажется, шокировало огромное количество разных ошибок, которые она допустила. Из-за них и печальный итог — поражение со счетом 2:6.

Единственным светлым моментом в матче для вашингтонцев оказалось персональное выступление самого знаменитого их хоккеиста. Особенно светлым сделал его контекст.

Дело в том, что Александра Овечкина, короля среди хоккейных снайперов, поражающих чужие ворота, перед этим выездом не видели очень давно. В конце января он отличился в матче против «Сиэтл Кракен».

Дальше были пять подряд встреч без заброшенных шайб и долгий олимпийский перерыв, который 40-летней легенде должен был по идее пойти только на пользу. Сборная России в итальянском турнире участия не принимала, Овечкин, в отличие от многих других знаменитостей, отдыхал и восстанавливал силы.

Но и после возвращения с голами не складывалось. «Вашингтон» в двух матчах после Олимпиады взял верх над «Филадельфия Флайерс» и «Вегас Голден Найтс», накидав им полдюжины шайб. Но шайб именно Овечкина среди них не было.

А тут — сразу парочка, обе, что влетели в ворота «Монреаля». Первая — при счете 0:1, когда бросок Деклана Чисхольма увяз в телах игроков перед монреальскими воротами, а Александр Овечкин почувствовал, откуда и куда вылетит шайба, подкараулив ее у стойки.

Вторая — при 2:4 в заключительном периоде, вернувшая игре интригу. Тоже благодаря прежде всего чутью. Теперь Овечкин смог незаметно, словно невидимка, просочиться между двух монреальцев на пятачок, дождавшись удобного прострела.

Разумеется, реакцией на эти его действия был снова включившийся и заработавший на полную катушку счетчик, фиксирующий статистику Овечкина. Второй гол — 24-й в нынешнем чемпионате и 921-й в регулярных чемпионатах вообще. Но это уже не так интересно после того, как в апреле прошлого года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по их количеству в регулярных чемпионатах в принципе.

Интереснее другие цифры, по голам во всех матчах в НХЛ — как в регулярных первенствах, так и play-off. А у Александра Овечкина их 998.

То есть еще один такой дубль — и будет взят рубеж в тысячу голов.

А покорился он до сих пор только одному хоккеисту — тому же Уэйну Гретцки. У него в сумме 1016 голов. Арифметика элементарная, доступная и первокласснику: в этой — новой — погоне Овечкина от Гретцки после монреальского залпа отделяют 18 шайб. А шансы великого российского хоккеиста настичь великого канадского хоккеиста уже в этом сезоне, кажется, напрямую зависят от того, как будут идти дела у его клуба.

Все дело в том, что до окончания регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести ровно 20 матчей. Это на самом деле чересчур короткая дистанция, чтобы всерьез рассчитывать на то, что Овечкин успеет ликвидировать отставание. Но ведь есть еще play-off.

Загвоздка в том, что в данный момент положение «Вашингтона» кричит о том, что команде придется отчаянно и скрипя зубами бороться за кубковую стадию.

В своем дивизионе Метрополитен он четвертый. А гарантируют себе путевки в play-off лишь три клуба из каждого. Два Восточная конференция делегирует в play-off из «зоны wild card» — для лучших по показателям среди тех, кто очутился вне тройки в дивизионе. Но и в нее после встречи с «Монреалем» вашингтонцы не входили. Не хватало, правда, формально мизера — двух очков. Но и сыгранных матчей у «Вашингтона» больше, чем у тех, кто его опережает или преследует.

Алексей Доспехов