NYT: время убийства Хаменеи определило ЦРУ

Время налета израильских ВВС на резиденцию верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи было выбрано с учетом информации Центрального разведывательного управления США (ЦРУ). Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на анонимные источники.

По данным газеты, ЦРУ в течение нескольких месяцев занималось отслеживанием передвижений иранского лидера. Это позволило детально выяснить его график и паттерны передвижения. Во время слежки разведка смогла получить информацию о запланированном на утро 28 февраля совещании в резиденции Али Хаменеи высокопоставленных иранских военных.

Именно эти данные заставили американских и израильских военных перенести начало операции с ночи на утро 28 февраля. Самолеты израильских ВВС вылетели утром в субботу и в небе над Тегераном оказались чуть раньше 10 утра по местному времени. В это время в двух зданиях резиденции находились несколько десятков высокопоставленных иранских силовиков.

В результате ударов были убиты сам аятолла и около 40 представителей его ближайшего окружения, включая министра обороны, главу Генштаба, руководителя разведки, секретаря Совета обороны и других.

Николай Зубов