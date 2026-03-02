Апгрейд сетей по бартеру

Федеральная антимонопольная служба дорабатывает нормативную базу для полноценного запуска механизма инвестиций коммунальных предприятий в их инфраструктуру взамен на гарантии долгосрочного тарифного регулирования — службой разработан порядок заключения таких регуляторных соглашений с предприятиями тепло- и водоснабжения. Сама возможность уже была предусмотрена рамочным законом, который вступит в силу осенью 2026 года, однако до сих пор механизм активно применялся лишь в электроэнергетике, где уже был регламент заключения таких договоров.

ФАС формализует процесс заключения регуляторных соглашений с теплоснабжающими и водоснабжающими предприятиями в ЖКХ — с этой целью служба разработала проекты двух постановлений правительства (есть у “Ъ”), описывающих процедуру, а также пороговые критерии, которым должны соответствовать потенциальные участники соглашений. Документы нужны для реализации закона, нацеленного на стимулирование инвестиционного потенциала ресурсоснабжающих организаций (РСО, см. “Ъ” от 25 апреля 2025 года),— он заработает с 1 сентября.

Закон закрепляет конкретные случаи обязательного наличия инвестпрограмм у коммунальных предприятий и расширяет применение регуляторных соглашений, добавляя к электроэнергетике и водоснабжению сферу теплоснабжения.

Регуляторные соглашения представляют собой «компромиссный» механизм: РСО берут на себя обязательства по реализации инвестпрограмм (например, по модернизации и ремонту объектов ЖКХ) в обмен на гарантию со стороны государства по установлению долгосрочных тарифов, покрывающих такие затраты. Механизм решает сразу две задачи, отмечают в ФАС: обеспечивает прогнозируемые условия тарифного регулирования и позволяет повысить качество ЖКУ за счет привлечения частных инвестиций.

На такие договоры смогут рассчитывать предприятия, для которых текущий долгосрочный период регулирования тарифов как минимум второй. Кроме этого, предприятие должно не быть банкротом; располагать готовой инвестпрограммой; входить в утвержденную схему тепло- или водоснабжения; иметь долю присоединенной к себе нагрузки в объеме не менее 50% от общей в том в населенном пункте или округе, который обслуживает.

Последний критерий, пояснили “Ъ” в ФАС, разработан с целью привлечения в отрасль крупных инвесторов, что позволит модернизировать «большую часть» инфраструктуры.

Это, помимо прочего, позволит снизить платежную нагрузку на конечных потребителей за счет эффекта масштаба. Поясним: притом что, как подчеркивают в службе, размер тарифов для граждан будет «по-прежнему ограничен предельными индексами», заключение регуляторных соглашений все же подразумевает корректировку цен на ЖКУ, которая должна происходить отдельно на каждый год срока действия договора (он будет составлять не менее пяти лет). Рисков еще большей монополизации рынка из-за доступности соглашений только доминирующим поставщикам ресурсов в ФАС не видят, поскольку небольшие РСО могут воспользоваться другими инструментами модернизации собственной инфраструктуры — например, концессиями и инвестпрограммами.

Проектируемые критерии — гарантия выполнения коммунальным предприятием взятых на себя обязательств, отмечает исполнительный директор Ассоциации «Совет ЖКХ» Марк Геллер. Однако, считает он, требования не должны ограничивать круг РСО, которые имеют инвестиционный потенциал и могут утвердить инвестпрограмму уже в рамках такого договора. ФАС при этом смотрит на инвестпрограмму как на «неотъемлемую часть регуляторного соглашения». До сих пор «регламент» заключения таких соглашений был лишь у предприятий в сфере электроэнергетики, а потому механизм активно использовался лишь в этой отрасли. Компания «Россети», например, заключила регуляторные соглашения с 35 регионами — механизм там называют «взаимовыгодным» и подчеркивают, что он обеспечивает «предсказуемость динамики изменения тарифов».

Как сообщили “Ъ” в Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ), в их отрасли были «единичные случаи попыток» заключения таких соглашений, но они «ни к чему не привели» из-за отсутствия формализованного порядка.

Сам механизм, отмечают в ассоциации, позволит четко фиксировать обязательства сторон и может стать альтернативой концессиям. Требования к участникам соглашений в РАВВ считают ожидаемыми — в силу тренда на стимулирование РСО к реализации инвестпрограмм (напомним, на 2025 год таких РСО было лишь 10%). При этом в ассоциации не исключают увеличения разницы в платежах за ЖКУ в регионах — из-за «крайне неоднородной картины» износа инфраструктуры в сфере водоснабжения требуются разные вложения в модернизацию, что отразится на платежах. В «Совете производителей энергии» посчитали оценку предложений ФАС преждевременной, но отметили, что сфера теплоснабжения «остро нуждается» в модернизации коммунальной инфраструктуры.

