В Абу-Даби вновь раздались взрывы

В столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби слышны взрывы, передает корреспондент «Ъ» Анастасия Домбицкая. Ночью в городе работала сирена и на телефон приходили предупреждения. Сегодня предупреждений об атаках не было, уточняет корреспондент.

Утром пресс-служба оператора воздушных гаваней ОАЭ сообщила о гибели одного человека при ударе Ирана беспилотником по аэропорту Абу-Даби. Семь человек пострадали.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. После гибели Али Хаменеи великий аятолла Макарем Ширази объявил джихад против США и Израиля. Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал гибель верховного лидера объявлением войны всем мусульманам. Иран объявил о начале операции «Правдивое обещание 4» и нанес удары по Израилю и Бахрейну, Кувейту, Катару и ОАЭ, где размещены американские военные базы.

Анастасия Домбицкая, Евгений Белоусов