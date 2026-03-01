Ставропольский край спустился на 74-е место по доступности топлива в 2026 году

В Ставропольском крае цена автомобильного бензина выросла на 11,1% за год и составила 67,3 руб. в январе 2026 года, что привело к снижению региона на 74-е место в рейтинге доступности топлива. Об этом сообщил Северо-Кавказстат.

По информации ведомства, в начале 2025 года стоимость топлива составляла 60,4 руб. Данные получены в ходе ежемесячного мониторинга потребительских цен на нефтепродукты и газовое моторное горючее на 49 автозаправках региона.

По итогам прошлого года Ставропольский край продемонстрировал снижение своих позиций в общероссийском рейтинге доступности бензина, спустившись с 72-го на 74-е место. Аналитики связывают это с дефицитом топлива, который наблюдался в ряде регионов страны. Основной причиной дефицита стали внеплановые остановки нефтеперерабатывающих заводов для проведения ремонтных работ.

Валентина Любашенко