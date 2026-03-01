Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Над Крымом сбили 17 БПЛА

Над территорией Республики Крым ликвидировали 17 беспилотников. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на Минобороны РФ.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты были ликвидированы дежурными средствами ПВО в период с 08:00 до 14:00 мск. Всего над регионами РФ сбили 43 украинских беспилотника. Над Крымом сбили 17 БПЛА, восемь — над акваторией Азовского моря, пять — над акваторией Черного моря, три — над Краснодарским краем, а также пять — над Курской областью, четыре — над Белгородской областью и один — над Брянской областью.

«Ъ-Кубань» писал, что беспилотная опасность была объявлена над Краснодарским краем, а также над Сочи, Новороссийском и Туапсе. В Севастополе объявили воздушную тревогу.

Алина Зорина

Новости компаний Все