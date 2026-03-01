Над территорией Республики Крым ликвидировали 17 беспилотников. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на Минобороны РФ.

Беспилотные летательные аппараты были ликвидированы дежурными средствами ПВО в период с 08:00 до 14:00 мск. Всего над регионами РФ сбили 43 украинских беспилотника. Над Крымом сбили 17 БПЛА, восемь — над акваторией Азовского моря, пять — над акваторией Черного моря, три — над Краснодарским краем, а также пять — над Курской областью, четыре — над Белгородской областью и один — над Брянской областью.

«Ъ-Кубань» писал, что беспилотная опасность была объявлена над Краснодарским краем, а также над Сочи, Новороссийском и Туапсе. В Севастополе объявили воздушную тревогу.

Алина Зорина