Урсула фон дер Ляйен: смерть Али Хаменеи дает иранцам надежду

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что со смертью Али Хаменеи у иранского народа появилась новая надежда на будущее. Верховный лидер Ирана погиб при ударах Израиля.

«Мы должны обеспечить, чтобы будущее принадлежало им, и чтобы они сами могли его формировать. В то же время, данный момент несет в себе реальный риск нестабильности, которая может ввергнуть регион в спираль насилия»,— написала глава ЕК в соцсети Х.

Госпожа фон дер Ляйен выразила поддержку королю Иордании Абдалле II после ударов Ирана. Она сообщила, что Еврокомиссия взаимодействует с ключевыми участниками конфликта для обеспечения стабильности, безопасности и защиты жизни гражданского населения.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. После гибели Али Хаменеи великий аятолла Макарем Ширази объявил джихад против США и Израиля. Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал гибель верховного лидера объявлением войны всем мусульманам.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении продолжать атаки еще неделю. В ответ Иран объявил о начале операции «Правдивое обещание 4» и сообщил об ударах по американским базам на Ближнем Востоке и разведывательным центрам США.