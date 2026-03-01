В Челябинске арестовали организатора преступного сообщества

Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде содержания под стражей одному из организаторов преступной группировки «Махонинские» (организация признана экстремистской и запрещена в России) Андрею Махонину. Об этом „Ъ-Южный Урал“ сообщил источник в правоохранительных органах.

В следственном изоляторе Андрей Махонин проведет два месяца. Его обвиняют в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ).

Андрея Махонина задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области. Его брат Александр Махонин, другой организатор группировки, находится под домашним арестом.