В Челябинской области задержали второго организатора преступного сообщества

В Каслинском районе сотрудники Следственного комитета России задержали Андрея Махонина, одного из организаторов сообщества «Махонинские» (организация признана экстремистской и запрещена в России). Объявленному в федеральный и международный розыск предъявлено обвинение по ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества), сообщает пресс-служба госоргана.

В задержании принимали участие сотрудники УФСБ России по региону. Следствие планирует ходатайствовать об избрании в отношении 59-летнего Андрея Махонина меры пресечения в виде заключения под стражу.

В октябре 2025 года был задержан Александр Махонин, брат Андрея Махонина. Ему предъявлено такое же обвинение. Фигурант находится под домашним арестом. Всего по делу проходят 15 местных жителей в возрасте от 20 до 64 лет. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются, помимо создания преступного сообщества и участия в нем, в похищении человека (ст. 126 УК РФ), совершении разбойных нападений (ст. 162 УК РФ), серии вымогательств (ст. 163 УК РФ), неправомерном обороте средств платежей (ст. 187 УК РФ), превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 14 ноября 2025 года Советский районный суд Челябинска удовлетворил первый иск Генпрокуратуры РФ, признав «Махонинских» экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в РФ. В доход государства тогда было обращено имущество участников группы общей стоимостью 5,2 млрд руб. В феврале 2026 года Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества участников объединения общей стоимостью 1,3 млрд руб.