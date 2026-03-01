Глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал инстинкты западных стран как «эпштейновские» и заявил, что Запад утратил заботу о своих народах. По его словам, западные государства предпринимают деструктивные шаги в отношении украинского кризиса, при этом игнорируя насущные проблемы собственных граждан.

«У них инстинкты в основном эпштейновские, как я понимаю, в этом обществе»,— отметил министр в интервью программе «Москва.Кремль.Путин». Господин Лавров подчеркнул, что у западных партнеров полностью атрофировались инстинкты, направленные на сохранение интересов и безопасности их государств.

Кроме того, глава МИД России обвинил западные страны, такие как Великобритания и Франция, в планах передать Украине ядерное оружие. Он рассказал, что эти государства активно обсуждают скрытую передачу Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в ядерной сфере.