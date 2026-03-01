Секретарь Совбеза Ирана пообещал США и Израилю удар беспрецедентной силы
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что вооруженные силы страны нанесут США и Израилю удар с «прежде невиданной силой».
Фото: Thaier Al-Sudani / File Photo / Reuters
«Вчера Иран выпустил ракеты по Соединенным Штатам и Израилю, которые причинили вред. Сегодня мы нанесем им удар c такой силой, c которой они никогда прежде не сталкивались», — написал господин Лариджани в Х.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. При ударах погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. Президент США Дональд Трамп заявил, что атаки продолжатся еще неделю. В ответ Тегеран объявил о начале операции «Правдивое обещание 4». Удары нанесены по американским базам на Ближнем Востоке и разведывательным центрам США.