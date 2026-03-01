Израиль и США атаковали Иран. Второй день
Онлайн-трансляция: события, заявления, реакция
Во второй день ударов США и Израиля по Ирану стало известно о гибели верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. По данным иранских властей, он погиб при авиаударе по правительственному комплексу в Тегеране, где проходило совещание высшего руководства страны. Вместе с ним были убиты несколько ключевых военных и силовых чиновников. В ответ Иран нанес ракетные удары по Израилю и американским объектам в регионе, а также по целям на Ближнем Востоке. Атаки уже затронули инфраструктуру и гражданскую авиацию в странах Персидского залива — отменены сотни рейсов, тысячи пассажиров застряли в транзитных аэропортах. На фоне резкой эскалации Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание. Все события второго дня — в онлайн-трансляции «Ъ».
18:11. Почти 40% всех рейсов в страны Персидского залива и Ближнего Востока отменены — АТОР.
18:03. Трое военных США погибли, еще пятеро ранены в ходе операции против Ирана — CENTCOM.
18:02. Армия Израиля заявила, что нанесла очередные удары по десяткам командных центров и штабов в Иране.
17:54. Родственники экс-президента Ирана Ахмадинежада не подтвердили сообщение иранских СМИ о его гибели — агентство Khabar-e Online.
17:43. Американские войска атаковали иранский корабль класса «Джамаран», он тонет в Оманском заливе, сообщили в Центральном командовании ВС США.
Фото: Ammar Awad / Reuters
17:39. Нового верховного лидера Ирана, возможно, выберут через один-два дня, заявил в интервью телеканалу «Аль-Джазира» министр иностранных дел страны Аббас Арагчи.
17:24. МИД РФ после гибели Али Хаменеи призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий в конфликте между США, Израилем и Ираном.
17:09 Крупнейший в мире контейнерный перевозчик Maersk временно прекращает все рейсы через Ормузский пролив на неопределенный срок.
17:02. В посольство РФ в Иране не поступало данных о пострадавших среди россиян, сообщили ТАСС в диппредставительстве.
16:47. Около 500 россиян будут эвакуированы из Ирана через Азербайджан — посольство РФ в Баку.
16:45. КСИР заявил об ударе по авианосцу США Abraham Lincoln.
16:34. США и Израиль обстреливают границы Ирана — агентство Fars.
16:26. Экс-президент Ирана Ахмадинежад погиб при атаке США и Израиля в Тегеране, утверждает иранское агентство Ilna.
Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters
16:07. Fars: Израиль и США нанесли удары по больнице армии Ирана и зданию КСИР в Тегеране.
15:58. Три человека погибли в ОАЭ в результате ударов Ирана, сообщило министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов.
15:48. В результате ракетного удара по городу Бейт-Шемеш в Израиле погибли пять человек. По данным полиции, еще 18 человек получили ранения.
15:21. За последние сутки Тегеран был атакован 60 раз, погибли 57 человек, сообщило иранское агентство IRNA.
15:08. Российские авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа» отменили рейсы в Дубай и Абу-Даби и обратно.
Фото: Johannes Christo / Reuters
14:54. Убитые и раненые есть в результате столкновений во время демонстрации рядом с посольством США в Исламабаде, сообщает РИА Новости.
14:35. Не менее 12 иранских военных погибли при ударах США и Израиля в центральной части Ирана — агентство Isna.
14:15. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что со смертью Али Хаменеи у иранского народа появилась новая надежда на будущее.
14:12. Подвергшийся удару в Ормузском проливе танкер тонет — гостелевидение Ирана.
13:44. Глава МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с гибелью Хаменеи и мирных граждан.
Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters
13:28. Иранский аятолла Макарем Ширази объявил джихад против США и Израиля — Tasnim.
13:25. Выполнение вывозных рейсов из ОАЭ невозможно из-за «закрытого неба» — генконсульство РФ.
13:18 Президент Ирана назвал убийство Али Хаменеи объявлением войны мусульманам-шиитам во все мире.
13:06. Кремль: Путин заявил Пезешкиану, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.
12:54. Аятолла Алиреза назначен временно управляющим страной до выборов нового верховного лидера — иранские власти.
12:37. Иран считает своим долгом отомстить за гибель Хаменеи, заявил президент Масуд Пезешкиан.
12:27. Иран сегодня ударит с такой силой, с которой США и Израиль еще не сталкивались, заявил секретарь совбеза страны Лариджани.
12:13. Взрывы в столице Саудовской Аравии — AFP.
11:42. Восемь человек погибли, 18 получили ранения в столкновениях возле консульства США в пакистанском Карачи после гибели Хаменеи — пакистанские телеканал GEO.
11:29. Гостелевидение Irib: Иран начал ракетную атаку на Израиль.
11:17. КСИР подтвердил гибель командующего генерала Пакпура в результате ударов США и Израиля. Новым назначен генерал-майор Ахмед Вахиди.
10:57. ВВС Ирана нанесли удары по американским базам в Персидском заливе и Иране — армия.
10:37. Из-за закрытия неба на Ближнем Востоке до 8 тыс. россиян застряли в третьих странах — АТОР.
10:10. Власти Дубая сообщили о двух пострадавших в результате падения обломков беспилотников.
9:34. Irna: Иран подтверждает гибель начальника Генштаба ВС Ирана и министра обороны страны.
9:29. Серия взрывов прогремела в столице Ирана — иранское агентство Jamaran.