Израиль и США атаковали Иран. Второй день

Во второй день ударов США и Израиля по Ирану стало известно о гибели верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. По данным иранских властей, он погиб при авиаударе по правительственному комплексу в Тегеране, где проходило совещание высшего руководства страны. Вместе с ним были убиты несколько ключевых военных и силовых чиновников. В ответ Иран нанес ракетные удары по Израилю и американским объектам в регионе, а также по целям на Ближнем Востоке. Атаки уже затронули инфраструктуру и гражданскую авиацию в странах Персидского залива — отменены сотни рейсов, тысячи пассажиров застряли в транзитных аэропортах. На фоне резкой эскалации Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание. Все события второго дня — в онлайн-трансляции «Ъ».

18:11. Почти 40% всех рейсов в страны Персидского залива и Ближнего Востока отменены — АТОР.

18:03. Трое военных США погибли, еще пятеро ранены в ходе операции против Ирана — CENTCOM.

18:02. Армия Израиля заявила, что нанесла очередные удары по десяткам командных центров и штабов в Иране.

17:54. Родственники экс-президента Ирана Ахмадинежада не подтвердили сообщение иранских СМИ о его гибели — агентство Khabar-e Online.

17:43. Американские войска атаковали иранский корабль класса «Джамаран», он тонет в Оманском заливе, сообщили в Центральном командовании ВС США.

17:39. Нового верховного лидера Ирана, возможно, выберут через один-два дня, заявил в интервью телеканалу «Аль-Джазира» министр иностранных дел страны Аббас Арагчи.

17:24. МИД РФ после гибели Али Хаменеи призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий в конфликте между США, Израилем и Ираном.

17:09 Крупнейший в мире контейнерный перевозчик Maersk временно прекращает все рейсы через Ормузский пролив на неопределенный срок.

17:02. В посольство РФ в Иране не поступало данных о пострадавших среди россиян, сообщили ТАСС в диппредставительстве.

16:47. Около 500 россиян будут эвакуированы из Ирана через Азербайджан — посольство РФ в Баку.

16:45. КСИР заявил об ударе по авианосцу США Abraham Lincoln.

16:34. США и Израиль обстреливают границы Ирана — агентство Fars.

16:26. Экс-президент Ирана Ахмадинежад погиб при атаке США и Израиля в Тегеране, утверждает иранское агентство Ilna.

16:07. Fars: Израиль и США нанесли удары по больнице армии Ирана и зданию КСИР в Тегеране.

15:58. Три человека погибли в ОАЭ в результате ударов Ирана, сообщило министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов.

15:48. В результате ракетного удара по городу Бейт-Шемеш в Израиле погибли пять человек. По данным полиции, еще 18 человек получили ранения.

15:21. За последние сутки Тегеран был атакован 60 раз, погибли 57 человек, сообщило иранское агентство IRNA.

15:08. Российские авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа» отменили рейсы в Дубай и Абу-Даби и обратно.

14:54. Убитые и раненые есть в результате столкновений во время демонстрации рядом с посольством США в Исламабаде, сообщает РИА Новости.

14:35. Не менее 12 иранских военных погибли при ударах США и Израиля в центральной части Ирана — агентство Isna.

14:15. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что со смертью Али Хаменеи у иранского народа появилась новая надежда на будущее.

14:12. Подвергшийся удару в Ормузском проливе танкер тонет — гостелевидение Ирана.

13:44. Глава МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с гибелью Хаменеи и мирных граждан.

13:28. Иранский аятолла Макарем Ширази объявил джихад против США и Израиля — Tasnim.

13:25. Выполнение вывозных рейсов из ОАЭ невозможно из-за «закрытого неба» — генконсульство РФ.

13:18 Президент Ирана назвал убийство Али Хаменеи объявлением войны мусульманам-шиитам во все мире.

13:06. Кремль: Путин заявил Пезешкиану, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.

12:54. Аятолла Алиреза назначен временно управляющим страной до выборов нового верховного лидера — иранские власти.

12:37. Иран считает своим долгом отомстить за гибель Хаменеи, заявил президент Масуд Пезешкиан.

12:27. Иран сегодня ударит с такой силой, с которой США и Израиль еще не сталкивались, заявил секретарь совбеза страны Лариджани.

12:13. Взрывы в столице Саудовской Аравии — AFP.

11:42. Восемь человек погибли, 18 получили ранения в столкновениях возле консульства США в пакистанском Карачи после гибели Хаменеи — пакистанские телеканал GEO.

11:29. Гостелевидение Irib: Иран начал ракетную атаку на Израиль.

11:17. КСИР подтвердил гибель командующего генерала Пакпура в результате ударов США и Израиля. Новым назначен генерал-майор Ахмед Вахиди.

10:57. ВВС Ирана нанесли удары по американским базам в Персидском заливе и Иране — армия.

10:37. Из-за закрытия неба на Ближнем Востоке до 8 тыс. россиян застряли в третьих странах — АТОР.

10:10. Власти Дубая сообщили о двух пострадавших в результате падения обломков беспилотников.

9:34. Irna: Иран подтверждает гибель начальника Генштаба ВС Ирана и министра обороны страны.

9:29. Серия взрывов прогремела в столице Ирана — иранское агентство Jamaran.