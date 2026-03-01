Спортсмены «Динамо» Махачкала начали вторую часть сезона с победы

Глава Дагестана Сергей Меликов похвалил махачкалинское «Динамо» за победу над казанским «Рубином» в первом официальном матче года. Об этом руководитель республики сообщил в своем telegram-канале.

Меликов наблюдал за игрой с трибун вместе с болельщиками, которые пришли на стадион несмотря на сложные погодные условия.

«Хороший, атакующий футбол показали наши игроки. И все это на заснеженном поле, которое не позволило футболистам полноценно проявить себя. Заслуженная победа нашего клуба»,— написал глава региона.

Особо Меликов выделил работу нового главного тренера. «Сегодня в игре увидели работу Вадима Валентиновича, который сумел в короткий срок выстроить новый стиль игры и завоевать авторитет команды»,— отметил он.

По словам главы Дагестана, важную роль в подготовке сыграли проведенные командой сборы, где футболисты сыгрались между собой и освоили новые тактические схемы, а также введенная накануне реформа системы управления.

