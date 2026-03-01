Минобороны РФ сообщило об ударах по объектам энергетики Украины

Минобороны РФ сообщило о поражении объектов энергетической инфраструктуры Украины, используемых в интересах военно-промышленного комплекса. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

В ведомстве также заявили, что в течение суток были атакованы пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины в 144 районах.

Также Минобороны сообщило, что за сутки силы ПВО уничтожили 220 беспилотников ВСУ. Также было перехвачено девять управляемых авиационных бомб ВСУ и четыре реактивных снаряда американских систем залпового огня HIMARS.