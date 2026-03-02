Фильмы меньше крутятся

По итогам прошлого года объем рынка пиратского видеоконтента сократился на 5,5% и составил $34,4 млн. Вместе с ним сокращаются трафик на поисковые ресурсы с нелегальным контентом и их рекламные доходы, а число заблокированных сайтов обновило рекорд и достигло 304,5 тыс. При этом участники рынка отмечают, что место основных рекламодателей пиратов — онлайн-казино и букмекеров — заняли крупные бренды.

“Ъ” ознакомился с исследованием F6 (бывшая Group-IB), посвященным рынку онлайн-пиратства (нелегальное распространение видеоконтента) в России по итогам 2025 года. Из него следует, что объем рынка пиратского контента сократился на 5,5% и составил $34,4 млн. Трафик поисковых запросов на порталы с нелегальным контентом также сократился на 5,1% при росте поискового трафика на легальные онлайн-кинотеатры за период на 27,6%. В F6 связывают общее сокращение доходов площадок с ухудшением эффективности рекламной монетизации. Эта графа является основной в структуре доходов пиратов.

Так, средний CPM (Cost Per Mille, цена за 1 тыс. показов в рекламной кампании) в январе—декабре прошлого года составил $3,1, что на $0,02 меньше, чем годом ранее. Однако место основных рекламодателей пиратов — нелегальных казино и букмекеров — заняли крупные бренды, которые покупают рекламу в пиратских фильмах и сериалах, отмечают в F6:

«Доля показа черной рекламы на пиратских порталах составила 11%, на рекламу легальных брендов пришлось 89%».

Власти и участники рынка продолжают активно бороться с нелегальным видеоконтентом. Так, в 2025 году было заблокировано рекордное число пиратских страниц — 304,5 тыс. Годом ранее этот показатель был на уровне 110 тыс. В результате число заблокированных ссылок на пиратские порталы (в том числе пиратских зеркал) составило 98,4% от общего объема заблокированного контента в 2025 году. Поэтому в попытке замедлить выявление и блокировку пиратского контента распространители применяют новые методы: например, регистрируют серию доменов, название которых было созвучно с популярным российским сайтом-поисковиком. «На пиратских форумах также была замечена реклама DLE-модулей с интеграцией искусственного интеллекта для AI-рерайта, что обеспечивает защиту сайта от фильтров поисковиков за дублированный контент»,— добавили в F6.

Объем рынка пиратского видеоконтента в России сократился по итогам полугодия более чем на 14% и составил $16,6 млн. Трафик поисковых запросов на пиратские порталы также сократился почти до 14% (см. “Ъ” от 10 сентября 2025 года). Как ранее оценивали J’son & Partners Consulting, лидером среди видеосервисов остается LostFilm, но его доля на рынке значительно снизилась — с 39,5% в 2024 году до 18,8% в начале 2025-го. На втором месте — LordFilm, чья доля сократилась до 18%. Замыкает тройку лидеров Zona, чья доля также сократилась — до 14% (см. “Ъ” от 25 марта).

Анализ инфраструктуры пиратских порталов показывает, что около 40% пиратских сайтов содержат вредоносный код, уязвимости или признаки компрометации, что повышает вероятность киберинцидентов уже на этапе обычного посещения ресурса, напоминает руководитель F6 Digital Risk Protection Станислав Гончаров: «Несмотря на сокращение совокупной выручки, онлайн-пиратство в России сохраняет масштаб, технологическую эволюцию и способность к быстрой регенерации».

В целом сокращение доходов рынка онлайн-пиратства в 2025 году во многом объясняется изменением регуляторной и рекламной среды, считает директор по комплексной безопасности кластера «Кион» (входит онлайн-кинотеатр «Кион», «Кион Строки», «Кион Музыка») Кирилл Остроухов. Так, контроль за нелегальной рекламой, прежде всего в сегменте онлайн-казино и букмекерских сервисов, последовательно ужесточается, а такие размещения становятся менее устойчивыми с точки зрения монетизации, уточняет топ-менеджер: «Для выводов о долгосрочном снижении пиратского сегмента потребуется более продолжительная динамика и подтверждение изменений».

Юлия Юрасова