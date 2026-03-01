Спасшим двухгодовалого мальчика при падении из окна в Петербурге выплатят премии

Жителям Санкт-Петербурга, пришедшим на помощь выпавшему из окна двухгодовалому мальчику, выплатят 3 млн рублей. Об этом сообщила журналистка Маргарита Симонян в своем Telegram-канале.

Она решила поощрить неравнодушных премией имени Тиграна Кеосаяна. Сперва госпожа Симонян хотела выдать вознаграждение двум медсестрам, по миллиону рублей. Выяснилось, что к спасению ребенка причастно больше людей.

«Премия Тиграна дается хорошим людям, поэтому я решила выделить 3 миллиона, которые будут разделены поровну между этими хорошими людьми»,— написала Маргарита Симонян.

Ребенка поймали в импровизированную «люльку» из растянутого пальто. После удачного приземления несовершеннолетнего показали врачам. Он не пострадал.

Татьяна Титаева