Прохожие поймали на Богатырском проспекте выпавшего из окна двухлетнего ребенка

Двухлетний ребенок выпал из окна квартиры на Богатырском проспекте вечером 25 февраля, обстоятельства инцидента сейчас выясняются, сообщает пресс-служба городского управления СУ СК по Петербургу.

По данным издания «Фонтанка», несовершеннолетнего поймали в импровизированную «люльку» из растянутого пальто неравнодушные жители города. Очевидцы рассказали, что ребенок сумел перелезть через подоконник десятого этажа.

После удачного приземления его отнесли в больницу. Выяснилось, что мальчик не пострадал. Вскоре сотрудники СК и прокуратуры узнали, что мать пострадавшего ненадолго отлучилась из квартиры, оставив малыша с совершеннолетним братом.

Андрей Маркелов