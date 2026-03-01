Пирамиды перестроились в кредиты

В конце 2025 года количество выявленных Банком России финансовых пирамид и нелегальных профучастников значительно снизилось. Однако активизировали свою деятельность нелегальные кредиторы. Смена приоритетов связана с высокими ставками и снижением доступности кредитов. В 2026 году эксперты ожидают роста активности нелегальных профучастников в связи с планируемой легализацией операций с криптовалютой.

По итогам второго полугодия 2025 года количество выявленных нелегальных участников финансового рынка снизилось на 27% и составило немногим больше 7 тыс., следует из данных ЦБ, опубликованных 27 февраля. В частности, количество выявленных финансовых пирамид опустилось до двухлетнего минимума — 1,2 тыс. шт. Это почти в два раза меньше, чем в первом полугодии, и в три раза меньше, чем годом ранее. Количество нелегальных профучастников сократились примерно на треть, до 818 шт.

Снижение интереса злоумышленников к использованию финансовых пирамид связано с высокой ключевой ставкой, говорят эксперты.

В этих условиях люди чаще несут средства на депозиты, а не в «сверхдоходные» проекты, отмечает инвестсоветник Юлия Кузнецова. Пирамиды требуют «постоянного притока новых средств, и в период охлаждения экономики им сложнее поддерживать оборот», поясняет она. В этих условиях мошенники «стараются изменить структуру привлечения средств», используя товарные и кредитные пирамиды, а также «франшизы», поясняет куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова.

Снижение числа нелегальных профучастников рынка объясняется также усилением надзора и зачисткой инфраструктуры (блокировками сайтов, платежных шлюзов, рекламных каналов), указывают эксперты. Работа без лицензии становится рискованнее и менее устойчивой, в результате чего часть игроков либо уходит с рынка, либо маскируется под иные форматы деятельности, поясняет госпожа Кузнецова.

Вместе с тем ЦБ зафиксировал во втором полугодии 2025 года рост числа нелегальных кредиторов до 651 шт., что на четверть выше показателя годовой давности и на 40% выше первого квартала. Помимо высоких ставок, злоумышленники пользуются возросшим спросом граждан на кредиты в условиях повышения требований к заемщикам. ЦБ требует «сортировать» заемщиков и выдавать займы «качественным», отмечает партнер «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. В частности, с июля 2025 года при оформлении потребительских кредитов банки и микрофинансовые организации обязаны учитывать только официальные источники дохода без возможности расчета среднемесячного дохода по данным из кредитных отчетов. «Банки ужесточают скоринг, а люди с высокой долговой нагрузкой или испорченной кредитной историей начинают искать альтернативу»,— отмечает Юлия Кузнецова.

Вместе с тем практики нелегальных кредиторов во втором полугодии стали более технологичными и точечными.

Используются дистанционные схемы с быстрым переводом средств на карту и агрессивным взысканием. При этом вход в такой бизнес относительно недорогой. «Операционные издержки в онлайне ниже на 20–40% по сравнению с офлайн-схемами прошлых лет, что делает модель более маржинальной. При этом стоимость привлечения клиента растет из-за конкуренции и блокировок, поэтому мошенники вынуждены работать более адресно»,— поясняет госпожа Кузнецова.

При этом в 2026 году эксперты ожидают роста активности нелегальных профучастников. Расширение легального оборота криптовалют привлечет значительное число новых и малоопытных пользователей, а недостаточная осведомленность традиционно остается одним из ключевых инструментов социальной инженерии, считает аналитик группы международной аналитики PT Cyber Analytics Алексей Выборнов. С высокой вероятностью злоумышленники будут применять классические для финансового сектора схемы — представляться сотрудниками брокерских компаний или финансовых организаций и убеждать перевести криптовалюту под предлогом ее «сохранности», «проверки» или «приумножения», полагает он. При этом при блокировке привычного канала коммуникации (Telegram) вырастут издержки на привлечение и инфраструктуру, а значит организация мошенничества может подорожать, отмечает госпожа Кузнецова.

