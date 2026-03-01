Умер бывший главный тренер сборных СССР и РФ по легкой атлетике Вадим Зеличенок

Бывший главный тренер сборных СССР и России по легкой атлетике Вадим Зеличенок скончался в возрасте 70 лет после инсульта. Об этом сообщил глава Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов ТАСС.

Несколько лет назад тренер пережил инсульт. Повторный удар, случившийся в больнице, стал причиной смерти.

Вадим Зеличенок родился 14 января 1956 года. Он окончил ГЦОЛИФК в 1977 году. Был главным тренером сборных СССР, Объединенной команды на Олимпиаде-1992 в Барселоне и сборной России. С 1994 по 2000 год был генсеком ВФЛА, а с 2000 по 2015-й — первым вице-президентом. После ухода Валентина Балахничева исполнял обязанности президента ВФЛА. Входил в комитеты Европейской легкоатлетической ассоциации, был членом технического комитета Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Работал доцентом кафедры легкой атлетики РГУФК.