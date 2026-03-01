Израиль атаковал цели руководства Ирана в Тегеране

Военно-воздушные силы Израиля при поддержке Армии обороны (ЦАХАЛ) нанесли серию ударов по объектам иранского руководства в Тегеране. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Впервые с начала операции "Рычащий лев" израильская армия наносит удары по целям иранского режима в центре Тегерана», — говорится в заявлении.

Ранее Иран осуществил серию ракетных пусков по Израилю. Агентство Fars передало о не менее чем шести взрывах в небе над Тель-Авивом. ЦАХАЛ задействовала системы ПВО.

Утром 28 февраля США и Израиль объявили о начале военной операции против Ирана под названиями «Рычащий лев» и «Эпическая ярость». Иранские СМИ сообщили о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Корпус стражей Исламской революции заявил о намерении отомстить за его смерть.