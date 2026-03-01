Иран начал ракетный обстрел Израиля

Иранские государственные СМИ сообщили о запуске новой волны ракет в сторону Израиля. Как сообщает Fars, в небе над Тель-Авивом прозвучало не менее шести взрывов. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила обнаружение пусков и задействовала системы ПВО для отражения атаки.

Вскоре после объявления тревоги воздушная тревога вновь была объявлена в нескольких районах Израиля, включая окрестности Тель-Авива. Очевидцы сообщили ТАСС о звуках взрывов в небе над городом.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что сирены сработали после обнаружения ракетного запуска из Ирана. Военно-воздушные силы страны ведут перехват целей.

Утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Израиль назвал ее «Рычание льва». США — «Эпическая ярость». В результате ударов погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. КСИР пообещал отомстить за его смерть.