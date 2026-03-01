WSJ: ВВС Израиля сбросили несколько десятков бомб на дворец Хаменеи

Израильские истребители сбросили 30 бомб на резиденцию верховного лидера Ирана Али Хаменеи, что привело к его гибели. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на израильское военное командование.

В операции, ставшей крупнейшей в истории Израиля, участвовали не менее 200 самолетов, которые нанесли удары почти по 500 целям. По данным СМИ, местоположение аятоллы помогли вычислить в ЦРУ, после чего разведданные были переданы Израилю. Удар был нанесен утром, чтобы застать Али Хаменеи на встрече с высокопоставленными чиновниками. Резиденция оказалась разрушена.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Израиль назвал ее «Рычание льва». США — «Эпическая ярость». После гибели Али Хаменеи иранские власти пообещали отомстить. Корпус стражей исламской революции нанес удары по командованию ЦАХАЛ и оборонному комплексу в Тель-Авиве, а также по американским объектам на Ближнем Востоке. Дональд Трамп предостерег Тегеран от ответных действий, пригрозив беспрецедентным ударом.