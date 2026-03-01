Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Аятолла убит, а победы нет

Политолог Андрей Кортунов о рисках продолжения иранской операции для президента США

Начало операции США и Израиля против Ирана означает молчаливое признание неудачи союзников в 12-дневной войне лета прошлого года. Если пришлось все начинать заново, это значит, что июньские победные реляции были преждевременными.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Для Вашингтона Тегеран всегда был неудобным противником. США проморгали исламскую революцию 1979 года, не смогли тогда предотвратить захват своего посольства в Тегеране, потерпели унизительное поражение в попытках освободить американских заложников, не добились поражения Ирана в его восьмилетней войне с Ираком, не преуспели в усилиях по остановке иранской ядерной программы.

Есть разные версии того, что могло подтолкнуть Трампа пойти на самую масштабную в истории попытку нанести Исламской Республике нокаутирующий удар.

Судя по всему, здесь сошлись несколько факторов: давление со стороны израильского премьера Нетаньяху, эйфория от операции по захвату венесуэльского президента Мадуро, а также сигналы от эмигрантских лидеров иранской оппозиции, мечтающих о триумфальном возвращении на давно покинутую историческую родину. В итоге Трамп пошел на самый большой риск с момента возвращения в Белый дом.

Если в июне прошлого года критерием победы в Вашингтоне называли полную остановку ядерной программы, чего добиться так и не удалось, то теперь ставки куда выше.

На этот раз речь уже не идет исключительно о ядерных возможностях Тегерана или о его баллистическом потенциале.

Даже нужные США и Израилю изменения в региональной политике Ирана уже не устроят Вашингтон. Судя по всему, на этот раз союзники взяли курс на смену иранского политического режима.

Именно об этом говорит убийство верховного лидера Али Хаменеи, стоявшего на вершине пирамиды власти.

Насколько осуществима такая цель? В Венесуэле Трамп ограничился устранением президента, но оставил политическую систему чавизма в неприкосновенности. В случае с Ираном власти Исламской Республики в состоянии использовать фактор внешней агрессии для консолидации общества вокруг политического руководства страны.

Однако даже если каким-то чудом американо-израильские усилия приведут к падению режима, последствия такого сценария едва ли полностью просчитаны в Вашингтоне. Такое развитие событий с большой вероятностью привело бы к распаду иранской государственности, а это, в свою очередь, запустило бы цепную реакцию острых кризисов в соседних государствах — и не только в Турции и Ираке, но даже в Саудовской Аравии и ОАЭ.

Так что хороших вариантов для Трампа не просматривается. Продолжение эскалации и возможные жертвы среди американских военных в ходе иранских ударов по американским базам могут дорого обойтись республиканцам на выборах в Конгресс в ноябре.

Неизбежная дестабилизация глобальных энергетических и финансовых рынков, подъем радикального шиизма, ухудшение политического фона для переговоров с Москвой и Пекином тоже не сулят ничего хорошего.

У Дональда Трампа нет привычки признавать свои ошибки.

Но лучший вариант для него — свернуть военную операцию, отойти от своих максималистских установок на «окончательное решение иранского вопроса» и возобновить переговорный процесс с Тегераном. Огромный ущерб этому процессу уже нанесен, но еще не поздно попытаться его минимизировать.

Операция Израиля и США в Иране

Дым над столицей Ирана

Дым над столицей Ирана

Фото: Fatemeh Bahrami / Anadolu / Getty Images

Жители израильского города Хайфа прячутся в убежище после сигнала ракетной опасности

Жители израильского города Хайфа прячутся в убежище после сигнала ракетной опасности

Фото: Leo Correa / AP

Очередь на заправке в Тегеране

Очередь на заправке в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Последствия авиаудара по Тегерану

Последствия авиаудара по Тегерану

Фото: Socia Media / Reuters

Жители Тегерана на пути в убежище

Жители Тегерана на пути в убежище

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Закрытый проход на пляж в Хайфе

Закрытый проход на пляж в Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Подземное убежище в Хайфе

Подземное убежище в Хайфе

Фото: Reuters / Rami Shlush

Последствия ударов по Тегерану

Последствия ударов по Тегерану

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Опустевший пляж в Тель-Авиве

Опустевший пляж в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Больница в Тель-Авиве, временно используемая в качестве убежища

Больница в Тель-Авиве, временно используемая в качестве убежища

Фото: Gideon Markovitz / Anadolu / Getty Images

Отраженный удар Ирана по израильской Хайфе

Отраженный удар Ирана по израильской Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Жители столицы Катара наблюдают за работой ПВО

Жители столицы Катара наблюдают за работой ПВО

Фото: Mohmmed Salem / Reuters

Взрыв в столице Бахрейна

Взрыв в столице Бахрейна

Фото: Stringer / Reuters

Жители дома, в который попал снаряд. Хайфа, Израиль

Жители дома, в который попал снаряд. Хайфа, Израиль

Фото: Leo Correa / AP

Иранские демонстранты протестуют в Тегеране

Иранские демонстранты протестуют в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Международный аэропорт Бейрута

Международный аэропорт Бейрута

Фото: Hassan Ammar / AP

Одиночный пикет против военной операции США у Белого дома в Вашингтоне

Одиночный пикет против военной операции США у Белого дома в Вашингтоне

Фото: Reuters

Демонстранты с фотографией Резы Пехлеви, сына последнего шаха Ирана. Лондон

Демонстранты с фотографией Резы Пехлеви, сына последнего шаха Ирана. Лондон

Фото: Toby Melville / Reuters

Удар по школе для девочек в иранском Минабе

Удар по школе для девочек в иранском Минабе

Фото: ISNA / AP

Инверсионные следы от работы ПВО в небе Тель-Авива

Инверсионные следы от работы ПВО в небе Тель-Авива

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Дым над промышленной зоной после ударов по Дохе в Катаре

Дым над промышленной зоной после ударов по Дохе в Катаре

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Траурная акция в Тегеране после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Траурная акция в Тегеране после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Фото: Vahid Salemi / AP

Спасатели и военнослужащие осматривают место попадания ракеты в Тель-Авиве

Спасатели и военнослужащие осматривают место попадания ракеты в Тель-Авиве

Фото: Oded Balilty / AP

Пассажиры ждут у офиса авиакомпании Emirates в аэропорту Нгурах-Рай на Бали после отмены рейсов в Доху, Дубай и Абу-Даби

Пассажиры ждут у офиса авиакомпании Emirates в аэропорту Нгурах-Рай на Бали после отмены рейсов в Доху, Дубай и Абу-Даби

Фото: Johannes Christo / Reuters

Полицейские применяют слезоточивый газ для разгона акции протеста против ударов США и Израиля по Ирану в Багдаде

Полицейские применяют слезоточивый газ для разгона акции протеста против ударов США и Израиля по Ирану в Багдаде

Фото: Hadi Mizban / AP

Дым над портом Джебель-Али в Дубае после ракетной атаки

Дым над портом Джебель-Али в Дубае после ракетной атаки

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Траурная акция в Сринагаре (индийская часть Кашмира) после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Траурная акция в Сринагаре (индийская часть Кашмира) после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Фото: Mukhtar Khan / AP

Траурная акция в Тегеране после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Траурная акция в Тегеране после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Проживающие в Японии иранцы у посольства Ирана в Токио на акции в поддержку ударов США и Израиля по Ирану

Проживающие в Японии иранцы у посольства Ирана в Токио на акции в поддержку ударов США и Израиля по Ирану

Фото: Hiro Komae / AP

Здание, поврежденное в результате атаки иранского беспилотника в Бахрейне

Здание, поврежденное в результате атаки иранского беспилотника в Бахрейне

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Местные жители на месте иранского удара в Бейт-Шемеше в Израиле

Местные жители на месте иранского удара в Бейт-Шемеше в Израиле

Фото: Ammar Awad / Reuters

Протесты против убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Карачи в Пакистане

Протесты против убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Карачи в Пакистане

Фото: Muhammad Farooq / AP

