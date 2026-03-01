Трамп пригрозил Ирану мощным ударом в случае ответной атаки

Президент США Дональд Трамп предупредил Иран о последствиях в случае ответных действий, назвав их неприемлемыми. Он заявил, что американский удар будет мощнее всего, что мир видел прежде. Соответствующее обращение он опубликовал в соцсети Truth Social.

«Иран только что заявил, что собирается нанести очень мощный удар сегодня, мощнее, чем когда-либо прежде. Им лучше этого не делать, потому что, если они это сделают, мы ударим по ним силой, которой мир еще не видел!» — написал президент США.

Ранее господин Трамп объявил о продолжении бомбардировок Ирана в течение всей недели. По его словам, удары будут мощными и точечными, их цель — достижение мира на Ближнем Востоке и во всем мире.

Иранский Корпус стражей исламской революции анонсировал новую мощную атаку на объекты противника. Ответ Тегерана последовал после ударов Израиля и США. Помимо Израиля, иранские ракеты и беспилотники атаковали американские базы в Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. КСИР объявил о начале ответных ударов после подтверждения гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Израиль назвал ее «Рычание льва». США — «Эпическая ярость». Цели операции обозначил президент США Дональд Трамп. Первая — смена власти в Иране.