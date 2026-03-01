Митинг в поддержку Telegram в Новосибирске не состоялся

В Новосибирске не состоялся митинг против «блокировки мессенджера Telegram и принуждения к установке Max», запланированный на 1 марта. Проходы к заявленному месту акции у театра «Глобус» ко времени ее проведения были перегорожены сигнальными ленточками с объявлением о том, что в сквере ведется обследование деревьев.

На самой территории сотрудники «Горзеленхоза» бензопилами обрезали ветви. Сотрудники полиции не пропускали в сквер горожан, которые пытались туда пройти. Новосибирский политик Сергей Крупенько, направлявший уведомление о проведении митинга, призвал сторонников разойтись. Но более десятка пришедших на митинг были задержаны. В их числе, сам Сергей Крупенько и Антон Картавин, признанный иноагентом в 2024 году и лишенный затем мандата депутата горсовета Новосибирска. Задержанных поместили в автозак, припаркованный у сквера. Во второй половине дня всех отпустили из отдела полиции без составления протоколов.

Валерий Лавский