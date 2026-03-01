Вместо решальщика решило следствие

Как стало известно “Ъ”, столичный главк СКР прекратил уголовное преследование владельцев и топ-менеджеров холдинга по производству бытовой химии В&В Александра Балаховского, Якова Босинзона и Александра Савоськина. Два года назад они были осуждены на сроки от 9 до 11 лет за хищение около 4 млрд руб. у известного решальщика и адвоката Дениса Шапиро. Приговор был отменен, а дело отправили на доследование, в ходе которого предполагаемый ущерб сократился более чем в 1 тыс. раз, а в самих материалах или исчез состав преступления, или же истекли сроки давности. Господин Шапиро, получивший очередной срок, собирается обжаловать решение следствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Шапиро

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Денис Шапиро

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По данным источников “Ъ”, решение о прекращении уголовного дела Александра Балаховского, Якова Босинзона и Александра Савоськина приняли следователи ГСУ СКР по Москве после длительного доследования. Напомним, что они обвинялись в мошенничестве, незаконном использовании товарных знаков, отмывании похищенного, нарушении изобретательских прав и патентов, а также злоупотреблении полномочиями (ст. 159, 180, 174.1, 147, 201 УК РФ). По первоначальной версии следствия, фигуранты дела воспользовались тем, что их партнер Денис Шапиро в 2014 году оказался под следствием, переписали на себя его долю в общем бизнесе по производству бытовой химии, а также похитили товарные знаки. Стоит отметить, что господин Шапиро был также известен как адвокат и в разное время носил разные имена и фамилии — Дионисий Золотов, Денис Тумаркин — и был неоднократно судим. Оказавшись под следствием, он обычно признавал вину, получал в особом порядке относительно небольшой срок и выходил на свободу.

Освободившись в очередной раз, господин Шапиро обратился в СКР, где после долгих проверок возбудили уголовное дело о рейдерском захвате его имущества.

Между тем хозяева и руководство B&B утверждали, что не совершили ничего криминального, а лишь погасили все долги предприятия, не взяв при этом ни копейки у сидевшего за решеткой Дениса Шапиро. Следствие, а потом и суд заняли около трех лет. В итоге в апреле 2024 года Дорогомиловский райсуд Москвы признал господ Балаховского, Босинзона и Савоськина виновными, назначив им от 9 до 11 лет колонии общего режима. Бизнесмены, как подробно рассказывал “Ъ”, с решением не согласились, подав апелляционную жалобу. В итоге Мосгорсуд приговор отменил, отправив дело на новое рассмотрение, но оставив фигурантов под стражей. Впрочем, новое разбирательство закончилось, едва начавшись,— материалы суд вернул в прокуратуру для устранения нарушений, а та, в свою очередь,— следователям СКР.

Во время «работы над ошибками», как стало известно “Ъ”, сумма предполагаемого ущерба снизилась более чем в 1 тыс. раз, до 3 млн руб., причем даже само его причинение также вызывало сомнение. Сами обвиняемые были отпущены из СИЗО под подписку о невыезде.

«После возвращения дела прокурору орган расследования в соответствии с позицией Мосгорсуда провел экспертизу подписей на протоколе об утверждении устава входившего в холдинг В&В ООО "Бест Клин", по которому якобы решения общего собрания участников должны приниматься не большинством голосов, как обычно, а единогласно, то есть якобы с согласия Шапиро»,— сообщил “Ъ” адвокат Александра Балаховского Александр Мелешко. По его словам, эксперты Минюста выяснили, что «подписи Балаховского, Босинзона и директора Савоськина на этом выгодном для Шапиро решении — поддельные». После этого судьба уголовного дела, как отмечает господин Мелешко, была «в общем-то предопределена». Он отметил, что уголовное преследование всех троих фигурантов прекращено по разным основаниям: частично по реабилитирующим — за отсутствием состава или события преступления, а в оставшейся части обвиняемые не возражали против прекращения по истечению сроков давности. «Разумеется, не было никакого признания вины, на сегодняшний день все меры пресечения отменены, а люди возвращаются к нормальной жизни и работе, несмотря на огромный вред, причиненный их бизнесу»,— резюмировал адвокат, напомнив, что Денис Шапиро сейчас отбывает срок.

Стоит отметить, что на днях Арбитражный суд Московской области после пяти лет слушаний отклонил иск господина Шапиро об оспаривании уступки товарных знаков.

Сам Денис Шапиро снова оказался за решеткой осенью 2024 года. В тот момент решальщик даже представлял в качестве адвоката интересы участников СВО, в том числе Героя России Апты Алаудинова и его бывших сослуживцев по «Ахмату». Но вновь был обвинен в мошенничестве — попытке получить 400 млн руб. у своего знакомого за уголовное дело, которое уже было давно прекращено. Его защита настаивала на провокации, связывая уголовное преследование с «делом химиков».

Впрочем, потом Денис Шапиро признал свою вину, и, как рассказывал “Ъ”, получил в особом режиме четыре года и шесть месяцев колонии общего режима и штраф в 900 тыс. руб. Также ему на два с половиной года запрещено заниматься адвокатской деятельностью.

Адвокат господина Шапиро Роман Кандауров с постановлением о прекращении уголовного дела не согласен. По его словам, перед тем как прекратить уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ в связи с истечением срока давности, господам Балаховскому, Босинзону и Савоськину перепредъявили обвинение, из которого по непонятным причинам исчезли два состава: 180 УК РФ (незаконное использование чужих товарных знаков) и 147 УК РФ (незаконное использование промышленных образцов). «Эти преступления никуда не делись и составляют основную статью ущерба, причиненного моему доверителю. Также было незаконно прекращено уголовное дело по ст. 174.1 УК РФ (легализация имущества, добытого преступным путем) в связи с отсутствием события преступления, так как товарные знаки и промышленные образцы после их хищения были незаконно переоформлены на подконтрольные Балаховскому и Босинзону лица»,— сообщил господин Кандауров. В настоящее время, по словам адвоката, он с подзащитным знакомится с материалами уголовного дела, после чего собирается обжаловать действия следствия.

Сергей Сергеев, Николай Сергеев