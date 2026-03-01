БПЛА ВСУ атаковал гумконвой из Ставрополья в Марковском округе ЛНР

Украинский беспилотник атаковал автомобили добровольцев с гуманитарной помощью в Луганской Народной Республике. В результате инцидента погиб один человек, еще двое получили ранения, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в мессенджере MAX.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства ЛНР Фото: пресс-служба правительства ЛНР

По информации господина Пасечника, атака произошла вечером 28 февраля на территории Марковского муниципального округа. Дрон ударил по машинам добровольцев, доставлявших гуманитарную помощь в республику.

«58-летний мужчина из Ставропольского края погиб на месте. Еще двое волонтеров — женщина и мужчина из Москвы и Подмосковья — получили ранения»,— уточнил глава ЛНР.

Валентина Любашенко