Самолеты «Уральских авиалиний» возвращаются в РФ из-за ситуации на Ближнем Востоке

Из-за обостренной ситуации между Ираном и Израилем самолеты «Уральских авиалиний» возвращаются обратно, в пункты вылета, сообщили в пресс-службе компании. Так, на 1 марта перенесены все рейсы за 28 февраля, где точка прибытия значится в аэропорту Аль-Мактум (Дубай).

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Кроме этого, компания меняет маршруты полетов в ОАЭ в обход Ирана.

Напомним, утром 28 февраля министерство обороны Израиля объявило о нанесении «превентивного удара» по Ирану «с целью устранения угроз для страны». Вскоре Израиль закрыл воздушное пространство после превентивного удара.

Позднее, к операции под названием «Рычание льва» присоединились США. В Тегеране слышны взрывы, зафиксированы перебои со связью, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи эвакуирован. Президент США Дональд Трамп заявил, что цель операции — уничтожение иранского флота и оборонной промышленности.

