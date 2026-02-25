О положении Трампа

Президент США Дональд Трамп выступил в Конгрессе с обращением «О положении страны», которое стало его программной речью в преддверии промежуточных выборов 2026 года. В условиях его рекордно низкого рейтинга и угрозы потери контроля над Конгрессом президент превратил свое общение с законодателями в театрализованную демонстрацию американских побед на всех фронтах, достигаемых благодаря его лидерству. Речь Трампа показала, что фокус его политики смещается в сторону укрепления американского патриотизма путем решения внутренних проблем, а мировые кризисы, включая Украину, уходят на второй план.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Люди мне говорят: пожалуйста, господин президент, ну разве можно столько побеждать? Но я им говорю: нет, нет, нет, вам придется побеждать, вы будете побеждать все больше»,— заявил Дональд Трамп под смех аудитории. Вместе со всеми смеялись и сидевшие за его спиной вице-президент США Джей Ди Вэнс и спикер Палаты представителей Майк Джонсон

Фото: Kenny Holston / pool / Reuters

Прозвучавшее в ночь на 25 февраля по московскому времени ежегодное обращение президента к обеим палатам Конгресса США «О положении страны» (State of the Union Address) стало уже вторым подобным выступлением Трампа после его возвращения в кресло главы Белого дома в январе прошлого года.

Однако если его предыдущее выступление 4 марта прошлого года, начатое словами «Америка вернулась», было произнесено всего через 44 дня после его вступления в должность 47-го президента США и прозвучало в условиях нерастраченного кредита доверия, то спустя неполный год ситуация для Трампа развернулась в далеко не лучшую сторону.

Накануне его обращения к Конгрессу президент неожиданно пропустил сильнейший политический удар, нанесенный ему решением Верховного суда признать незаконными его решения о введении импортных пошлин. Вердикт высшего органа судебной власти не только стал имиджевой пощечиной главе Белого дома, но и замахнулся на святая святых его политики, призванной использовать тарифы как главный инструмент давления на ведущих торговых партнеров США и устранения дисбаланса в торговле в интересах американских производителей.

Однако, когда Трамп появился в зале Конгресса, протягивая руку на пути к трибуне всем, включая тех самых членов Верховного суда, ничего в его поведении не выдавало политического подранка или будущую «хромую утку».

«Наша страна снова побеждает, мы побеждаем так много, что люди мне говорят: пожалуйста, господин президент, ну разве можно столько побеждать? Но я им говорю: нет, нет, нет, вам придется побеждать, вы будете побеждать все больше»,— провозгласил под смех аудитории Дональд Трамп, широко распахнув руки, словно пытаясь заключить зал в свои объятья.

Марш победителей в Конгрессе США было доверено совершить мужской олимпийской сборной США по хоккею, которая накануне вырвала золото у команды Канады, победив ее со счетом 2:1.

Примечательно, что сразу после этой победы Белый дом, не пытаясь соблюдать политкорректность, разместил в соцсети X картинку, на которой орел — символ США — победно восседает на поверженном гусе — одном из символов Канады.

Помимо этого, Трамп разместил в соцсети сгенерированный искусственным интеллектом ролик хоккейного матча с канадцами, в котором он в составе американской команды ведет американскую сборную к победе, сбивая на своем пути силовым приемом с ног канадского игрока и забрасывая противнику решающую шайбу.

Пиаровский ход с введением в большую политическую игру олимпийской сборной США сработал безошибочно: парламентарии обеих партий в едином патриотическом порыве аплодировали олимпийцам, а заодно и словам Трампа. В связи с этим Трамп не упустил возможности подколоть оппонентов, заметив, что «впервые видит, как демократы так дружно встают».

В целом президентское послание этого года было выстроено таким образом, чтобы снять накопившиеся вопросы о том, реально ли происходит то самое «возвращение Америки» к ее величию, которое Трамп пообещал год назад.

Для того чтобы защитить свою политику на фоне падающей поддержки, большую часть своей речи глава Белого дома посвятил внутренней американской повестке — вопросам экономической и социальной политики и проблемам безопасности, которые традиционно волнуют американцев больше всего.

Так, в экономическом блоке он затронул излюбленную тему демократов — повышение качества жизни малоимущих и среднего класса. По словам Трампа, в наследство от администрации Байдена ему досталась «худшая инфляция в истории», в то время как за последние 12 месяцев она сократилась до рекордно низкого уровня. Перечисляя свои экономические победы, 47-й президент США напомнил, что «при Байдене цена бензина была катастрофой», а теперь в ряде штатов топливо стоит менее $2 за галлон. Ипотечные ставки упали, годовой платеж по типовой новой ипотеке сократился на тысячи долларов, а фондовый рынок поставил десятки исторических рекордов. Даже цены на яйца, заслужившие отдельного упоминания на этот раз уже американским президентом, продолжали снижаться.

«Совсем недавно мы были мертвой страной, а теперь стали самой горячей страной в мире»,— провозгласил Трамп. Проиллюстрировать на личном примере человеческое измерение политики «возвращения Америки» в этот вечер было доверено присутствовавшей в зале официантке Мейган, сэкономившей около $5 тыс. благодаря отмене налога на чаевые.

В блоке об иммиграции и внутренней безопасности Трамп вернулся к своему излюбленному тезису о необходимости добиваться торжества «законности и порядка».

Вокруг историй семей, потерявших близких или пострадавших из-за преступлений мигрантов, в речи президента был выстроен еще один эмоциональный сюжет.

С одной стороны, он заверил, что Америка будет и дальше принимать тех, кто приезжает законно, любит страну и готов работать на ее благо. С другой стороны, он обвинил оппонентов-демократов в том, что это они довели ситуацию до «вторжения» через южную границу нелегальных мигрантов, включая людей с криминальным прошлым.

Эту проблему в обращении президента должна была проиллюстрировать история пятилетней девочки, пострадавшей в аварии с участием фуры, управляемой водителем-нелегалом. Принятый после этого инцидента «закон Делайлы» запрещает выдавать нелегалам коммерческие водительские права.

Внешнеполитическая тематика в обращении президента Трампа к Конгрессу в этом году стала лишь довеском к доминирующим вопросам внутренней политики безопасности. Пригрозив Ирану, Трамп пообещал не допустить обладания им ядерным оружием. Тема Венесуэлы была подана им как иллюстрация тезиса о том, что давление на неугодные режимы может одновременно укреплять безопасность США и снижать миграционные потоки.

На этом фоне упоминание Трампом украинского кризиса, несмотря на активные дипломатические усилия Вашингтона последних недель, оказалось лишь небольшим декларативным фрагментом внешнеполитической части его выступления, не содержавшим новых идей. Глава Белого дома повторил свой хорошо известный постулат о том, что эта война «никогда бы не началась, если бы тогда он был президентом».

В целом речь Трампа «О положении страны» стала выступлением о его собственном положении, которое он произнес весьма уверенно, не допустив ни одного прокола или ляпа, что были вынуждены признать даже его оппоненты.

Теперь главный вопрос будет состоять в том, насколько эта его речь позволит переломить негативную для республиканцев тенденцию в общественном мнении по мере приближения к промежуточным выборам в Конгресс США, намеченным на ноябрь.

«Для стареющих президентов, работающих второй срок, важен имидж. И Трамп излучал энергию и бодрость, уверенно держась в зале и подчеркивая, несмотря на всю свою противоречивость, что он по-прежнему является доминирующей политической фигурой в стране»,— прокомментировал выступление президента в Конгрессе телеканал CNN.

В свою очередь, британская The Times указывает на то, что, провозгласив наступление «золотого века», Трамп рискует попасть в ловушку Байдена. «Он говорит о растущей экономике, когда избиратели еще не почувствовали этого. И у него осталось чуть больше восьми месяцев, чтобы их убедить»,— отмечает издание.

Екатерина Мур, Вашингтон; Сергей Строкань