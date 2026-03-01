Власти Ирана сообщили, кто будет править страной после гибели верховного лидера

Президент, глава судебной власти и один из членов совета стражей конституции будут временно руководить Ираном после гибели верховного лидера. Об этом сообщил первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер, передает IRNA.

Совет возьмет на себя все обязанности верховного лидера на переходный период. Вскоре после гибели аятоллы Совет экспертов Ирана обязан в кратчайшие сроки предпринять меры по определению и представлению нового верховного лидера, как указано в ст. 111 конституции страны, отмечает агентство.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб во время ударов США и Израиля по исламской республики. Резиденция главы государства была уничтожена. Вместе с аятоллой погибли несколько его родственников, среди которых есть дочь и внук.