Израиль начал новую волну ракетных обстрелов по Ирану

Армия обороны Израиля начала очередную волну ударов по ракетному арсеналу и системам ПВО Ирана. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

За несколько часов до этого в израильской армии сообщили о завершении предыдущей волны ударов по объектам ракетного комплекса и систем противовоздушной обороны в западном и центральном Иране. По утверждению военных, были поражены несколько пусковых площадок, которые прежде ударам не подвергались.

Одной из целей стала площадка для запуска ракет в районе города Кум. На этом объекте хранились баллистические ракеты «Гадр H-1», способные нести сотни килограммов взрывчатки, заявили в ЦАХАЛ. «Проведенные удары расширяют свободу действий ВВС Израиля и устраняют угрозу многочисленных ракетных пусков, представлявших опасность для граждан Израиля и всего ближневосточного региона»,— заявили в военном ведомстве.