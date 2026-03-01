В Нью-Йорке начался митинг из-за ударов США по Ирану

На площади Таймс-сквер в Нью-Йорке начался протест из-за начала военного конфликта между США и Ираном. Демонстранты перекрыли проезжую часть — они скандируют призывы остановить боевые действия, передает NBC News.

Протесты, по данным The Hill, организовывают несколько активистских организаций по всей стране. В список городов, помимо Нью-Йорка, вошли Атланта, Балтимор, Бостон, Чикаго, Цинциннати, Денвер, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Майами, Миннеаполис и другие. В состав организаций, которые устраивают протест, входят такие объединения, как «Палестинское молодежное движение», «Демократические социалисты Америки», Code Pink, The People’s Forum и другие активистские группы.

«Во время предвыборной кампании Трамп обещал принести мир всему миру, но он не оставил после себя ничего, кроме разрушений по всей планете»,— заявили в коалиции движений. Там утверждают, что Иран вел дипломатические переговоры с США «до самого последнего момента».