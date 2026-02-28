Над Россией за шесть часов сбили 21 беспилотник

Силы ПВО с 14:00 до 20:00 мск сбили 21 беспилотник над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Восемь дронов сбили над Белгородской областью. Шесть БПЛА — над Курской областью. Четыре беспилотника уничтожили на Липецкой областью и три дрона — над Тульской областью.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о двух пострадавших при налете БПЛА на регион. В области продолжают ремонтировать поврежденную при обстрелах ВСУ энергетическую инфраструктуру, из-за чего у жителей периодически пропадает электричество. Глава Курской области Александр Хинштейн сообщил об одном пострадавшем при налете БПЛА.