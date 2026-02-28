«Махонинским» отыскали второго главаря

Как стало известно «Ъ», в Челябинской области сотрудниками ФСБ задержан скрывавшийся от правоохранителей «авторитет» Андрей Махонин. Он вместе с братом Александром обвиняется в создании преступного сообщества, за которым числятся многочисленные тяжкие преступления. Ранее по искам Генпрокуратуры объединение «Махонинские» было признано судом экстремистским и запрещено, а принадлежавшее братьям имущество — коммерческие предприятия, недвижимость и автомобили, оцениваемые в 5,2 млрд руб.,— обращено в доход государства.

Фото: оперативная съемка

Фото: оперативная съемка

По данным источников «Ъ», Андрей Махонин, которому удавалось скрываться от правоохранительных органов более трех месяцев, задержан 28 февраля в Касли Челябинской области. Ему инкриминируется организация преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство регионального управления СКР об избрании задержанному меры пресечения. С учетом того, что он долгое время скрывался, следствие наверняка будет просить об аресте.

Вопросы к братьям Александру и Андрею Махониным возникли осень прошлого года, после того как Генпрокуратура и ФСБ провели проверку исполнения противоэкстремистского законодательства. По ее результатам в суд надзорным ведомством был подан административный иск, в котором надзор потребовал признать экстремистским и запретить объединение «Махонинские», настаивая, что его участники, придерживаются взглядов движения «Арестантское уголовное единство» (признано экстремистским и запрещено в России). При этом организация, по данным истца, финансировалась за счет вымогательств, грабежей и передела сфер влияния в экономике. Объединение функционировало с 90-х годов, а непривлечение к ответственности братьев Махониных Генпрокуратура связала с их неформальными отношениями с властями и правоохранительными органами.

Ответчиками по административному делу проходили 16 физических лиц, включая братьев Махониных, а также их родственников и знакомых, и 7 коммерческих фирм. В середине октября иск был полностью удовлетворен, в доход государства было обращено имущество ответчиков на 5,2 млрд рублей.

Челябинское управление МВД возбудило уголовное дело об организованном преступном сообществе (ст. 210 УК РФ), был задержан Александр Махонин.

В его доме изъяли большое количество оружия, а суд поместил его под домашний арест. Также была задержана замначальника следственного отдела ОП «Ленинский» городского УВМД Анна Горбунова, ее заподозрили в совершении должностных преступлений и общем покровительстве деятельности организованной группы. Андрей Махонин скрылся, а дело позже в свое производство принял СКР.

По версии следствия, 64-летний Александр Махонин и 59-летний Андрей Махонин на основе своего объединения создали организованное преступное сообщество «не позднее января 2023 года» с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений и извлечения с их помощью незаконных доходов. ОПС, действовавшее по ноябрь 2025 года, характеризовалось четкой структурой, стабильным составом и сплоченностью. Братья Махонины, по версии следствия, осуществляли руководство сообществом, давали указания его участникам, вербовали новых членов и проводили с ними инструктаж.

В материалах дела на данный момент говорится о нескольких эпизодах вымогательства, совершенных участниками ОПС, действовавших «под общим руководством» братьев Махониных. Во все случаях деньги или имущество требовали под угрозами применения насилия, поджога имущества и т. п. У одного потерпевшего вымогали 3 млн руб., у другого – 3, 5 млн руб., у третьего – деньги и два автомобиля. Еще у одного предпринимателя члены ОПС силой отобрали имущество на 1,2 млн руб.

Также ОПС, по данным правоохранителей, совершало экономические преступления. Например, проводило разного рода нелегальные финансовые операции, получая незаконный доступ к электронным средствам платежей.

Кроме того, ранее в иске указывалось, что, по данным силовиков, возглавляемое братьями Махониными объединение имело связи с лидерами преступных групп, контролировало часть доходов, формируемых в местах лишения свободы с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе в виде «фишинга», «фарминга», «двойной трансакции».

Мария Локотецкая, Александр Александров