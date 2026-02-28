Наставник «Локомотива» оценил пятую победу подряд

Главный тренер ХК «Локомотив» Боб Хартли рассказал, что хочет видеть на оставшихся матчах регулярного чемпионата КХЛ атмосферу плей-офф. Об этом наставник сказал в ходе послематчевой пресс-конференции.

Фото: ХК «Локомотив»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что «Локомотив» на выезде обыграл санкт-петербургский СКА со счетом 5:2. Это пятая подряд победа «железнодорожников» и первая в новой выездной серии.

«Хорошее начало этой выездной серии. Перед сегодняшней игрой у нас оставалось две домашние игры и шесть выездных. Перед поездкой мы говорили игрокам, что хотим атмосферу плей-офф, и мы ее получили. Мне очень понравилась реакция наших игроков после первого гола СКА. Мы сразу же ответили им и забили второй гол, что было очень важно, потому что мы вернули себе контроль над игрой. Затем — важный гол в большинстве. Георгий Иванов (автор дубля — прим. «Ъ-Ярославль») показал отличную игру. Рихард Паник забил свой первый гол в сезоне»,— сказал Хартли.

2 марта ярославский «Локомотив» на выезде сыграет с череповецкой «Северсталью». 4 марта — игра в Сочи, а затем ярославская команда вернется на один матч домой: 9 марта в Ярославле состоится еще одна игра с «Северсталью».