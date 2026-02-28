«Локомотив» одержал пятую победу подряд в КХЛ

В Санкт-Петербурге ярославский ХК «Локомотив» обыграл местный СКА со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Георгий Иванов

Фото: ХК «Локомотив» Георгий Иванов

Фото: ХК «Локомотив»

На 5-й минуте матча счет открыл нападающий «Локомотива» Рихард Паник. На 8-й минуте форвард СКА Матвей Кроткий реализовал большинство. Через минуту после этого нападающий гостей Георгий Иванов забросил вторую шайбу в ворота соперника. Первый игровой отрезок завершился в пользу гостей со счетом 2:1.

В середине второго периода в большинстве забил игрок ярославцев Рушан Рафиков. В третьем периоде преимущество «железнодорожников» увеличил Георгий Иванов: нападающий оформил дубль. В ту же минуту форвард хозяев Никита Дишковский во второй раз за матч поразил ворота Даниила Исаева.

На последней секунде матча форвард ярославцев Артур Каюмов забросил шайбу в пустые ворота соперника. Финальный счет — 2:5.

2 марта ярославский «Локомотив» на выезде сыграет с череповецкой «Северсталью».