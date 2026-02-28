Танкеры замерли в Ормузском проливе

Иран все-таки заблокировал Ормузский пролив. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявляет о запрете на движение всех судов в морском коридоре. В результате движение танкеров с нефтью по каналу полностью замерло. Через Ормузский пролив проходит до 20% мировых поставок топлива. На этом фоне на Мосбирже апрельские фьючерсы на нефть подорожали выше $75,5 за баррель. Фьючерсы на золото выросли на 3% до $5,4 тыс. за унцию, а на серебро — почти на 6%, приблизившись к $100 за унцию. Акции российской нефте- и золотодобычи находятся в зеленой зоне и тоже прибавляют по несколько процентов. При этом атака на Иран пока не полностью сказалась на цене нефти. Марка Brent на лондонской бирже ICE Futures 28 февраля не торгуется, торги золотом на бирже Comex также не проводятся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hamad I Mohammed / Reuters Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Радикальные изменения на рынке возможны при длительном полном перекрытии Ормузского пролива, говорит руководитель отдела аналитических исследований АVI Capital Дмитрий Александров: «Если такой сценарий действительно реализуется, это приведет к значительному росту цен на нефть за счет так называемой военной премии. С другой стороны, возможно и сокращение дисконта на российскую экспортную нефть, что создаст двойной эффект.

Существенный рост возможен только при радикальном сценарии длительного перекрытия всего трафика. В этом случае цены могут вырасти на десятки долларов за баррель — до уровня $100 и выше. Однако это маловероятный вариант. Более вероятным представляется умеренный всплеск цен в сторону $80 за баррель, а возможно, и ниже. Уже 2 марта рынок может отыграть ситуацию обратно, если к тому времени прояснится ее исход. Торги в выходные проходят формально, поэтому события могут не успеть полноценно отразиться в биржевых котировках. Возможны кратковременные колебания вверх и вниз с быстрой стабилизацией на уровнях конца недели. Думаю, уже к 29 февраля ситуация станет понятной».

Тем временем из-за обострения на Ближнем Востоке важность нефтепровода «Дружба» удваивается, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Если в выходные не будет признаков деэскалации, то цены на нефть марки Brent 2 марта может вырасти на $10-20 за баррель, отмечают аналитики норвежской компании Rystad Energy. Пока ситуация не уладится, логистика в регионе встанет, говорит председатель совета директоров акционерного общества «Совфрахт» Дмитрий Пурим: «Хуситы угрожают Суэцкому каналу, однако вряд ли у них хватит ресурсов, чтобы полностью его закрыть.

Сценарий, подобный ситуации времен Шестидневной войны, скорее всего, не повторится. Из-за закрытия Ормузского пролива логистика может серьезно нарушиться. Через него поступает значительная часть мировой нефти, перевозки в Персидском заливе также будут ограничены. В ближайшие дни объемы поступающей на рынок нефти сократятся.

Существенные потери могут понести владельцы танкеров, которые будут вынуждены простаивать, а их содержание обходится в десятки тысяч долларов в сутки.

Дубай в последние годы стал одним из ключевых международных узлов. Наземным транспортом оттуда практически невозможно организовать альтернативные поставки. Скорее всего, произойдет вынужденная пауза, поскольку других вариантов сейчас нет».

По данным Bloomberg, на фоне военных действий на Ближнем Востоке ОПЕК+ рассмотрит более резкий рост добычи нефти, чем планировалось прежде. На рынке есть опасения по поводу глобального избытка предложений. В последние недели страны региона старались экспортировать рекордные объемы нефти. Риски есть не только с точки зрения перекрытия Ормузского пролива, отмечает старший научный сотрудник Финансового университета, эксперт по энергетике Станислав Митрахович: «В случае продолжения взаимных ударов могут пострадать производственные мощности Саудовской Аравии и других арабских стран. Потенциальный ущерб для мирового рынка рискует оказаться очень значительным — до 10 млн баррелей в сутки. Говоря о российском экспорте, важно отметить, что в стратегической перспективе смена власти в Иране на ориентированную на Вашингтон стала бы серьезным поражением для России.

В краткосрочной перспективе у Москвы, напротив, появляется возможность выиграть за счет роста цен на нефть. Страна сможет получить дополнительные доходы как на уровне компаний, так и для экономики и бюджета в целом.

Однако с объемами ситуация сложнее. Россия и сейчас не выбирает полностью свои квоты в рамках ОПЕК+, что указывает на достижение определенного физического предела добычи с учетом текущего состояния экономики, технологий и разработки месторождений. Существенно нарастить добычу для компенсации сокращения поставок с Ближнего Востока Россия вряд ли сможет. Быстрое увеличение объемов не является ее сильной стороной».

Курс биткойна в моменте снижался почти на 6%, а после слегка отыграл падение и сейчас торгуется выше $64 тыс. Между тем Израиль и Иран продолжают атаки.

Анжела Гаплевская