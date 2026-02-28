Джон Кордоба удалил «Ростов»

Лидер первой части чемпионата России по футболу «Краснодар» в своем стартовом матче после зимней паузы, в котором были два пенальти и два удаления, обыграл «Ростов» — 2:1. Благодаря этому результату он снова вернулся на первое место и по-прежнему на одно очко опережает «Зенит». Добился успеха и занимающий третье место «Локомотив», который даже в меньшинстве победил «Пари Нижний Новгород» — 2:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между «Краснодаром» и «Ростовом»

Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ Матч между «Краснодаром» и «Ростовом»

Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

После того как «Зенит» на старте 19-го тура одолел «Балтику» (1:0) и возглавил Российскую премьер-лигу с 42 очками, свой ход в чемпионской гонке нужно было сделать «Краснодару». Зимний лидер РПЛ выставил на матч с «Ростовом» практически оптимальный состав, в котором появился и его лучший нападающий Джон Кордоба, несмотря на то что колумбиец пропустил большую часть сборов из-за травмы. Главный тренер кубанцев Мурад Мусаев и сам говорил, что ему пока не хватает игрового тонуса, тем не менее решил выпустить с первых минут именно его, а не, например, недавно приобретенного у «Нижнего Новгорода» Хуана Боселли. Любопытно, что второй новичок «Краснодара» Илья Вахания пока по-прежнему выступает за «Ростов», так как его контракт вступит в силу только по окончании нынешнего сезона.

Так называемое южное дерби началось с мощного наката команды Мусаева, который привел к назначению пенальти за фол Роналдо на Эдуарде Сперцяне. Нарушение, правда, удалось разглядеть лишь с помощью VAR, и сам капитан черно-зеленых уверенно реализовал 11-метровый, забив девятый гол в текущем чемпионате. Быстро открыв счет, хозяева постепенно переключились на менее энергозатратный режим и даже уступили территорию «Ростову». Уже подопечные Джонатана Альбы включили прессинг, который едва не принес плоды после перехвата и удара Кирилла Щетинина. Голкипер Станислав Агкацев отразил его, но и затем у его ворот было неспокойно, в частности, когда Роналдо бил через себя, а Иван Комаров — с рикошетом.

Ближе к концу первого тайма краснодарцы вроде бы раскрутили отличную контратаку, когда Кордоба зацепился за мяч, а Виктор Са доставил его до Жуана Батши в штрафной площади. Однако на сей раз система VAR сработала против них, зафиксировав игру рукой у Кордобы и отменив гол Батши. А перед самым перерывом они испытали еще большее разочарование, когда VAR рекомендовала арбитру Антону Фролову назначить пенальти за фол на Роналдо со стороны Джованни Гонсалеса, а Алексей Миронов восстановил равенство.

Мусаев отреагировал на происшедшее двойной заменой в перерыве, укрепив скорее оборонительные порядки. Альбе, видимо, тоже нужно было заменить Дмитрия Чистякова, который висел на желтой карточке, но испанский специалист недооценил этот риск, и уже в дебюте второго тайма центральный защитник ростовчан получил второе предупреждение, откровенно схватив Кордобу за футболку. На 51-й минуте гости оказались в меньшинстве, хотя с реализацией численного преимущества у «Краснодара» возникли большие проблемы. Более того, оно почти никак не ощущалось, настолько хорошо двигались и боролись желто-синие. И все же они не уследили за Никитой Кривцовым, который вышел вместо Дугласа Аугусто и отличился всего за четыре минуты своего пребывания на поле, протолкнув мяч в сетку из-под Виктора Мелехина. Удивительно, как потом также вышедший со скамейки запасных Кевин Ленини не попал в створ с метра на угловом.

В итоге концовка получилась довольно нервной для хозяев, а вратарь «Ростова» Рустам Ятимов дважды бегал в чужую штрафную на стандарты. Во втором случае Агкацеву пришлось даже парировать удар Германа Игнатова, а закончилась эта авантюрная игра тем, что Вахания рукой поставил блок Кордобе, пытавшемуся поразить пустые ворота, и заработал красную карточку. «Краснодар» одержал тяжелую победу 2:1 и вернулся на первое место с 43 очками.

Перезимовавший на третьем месте «Локомотив» принимал одного из аутсайдеров чемпионата — «Нижний Новгород», который к тому же потерял своего лидера Боселли. Железнодорожники тоже понесли очень серьезную потерю, расставшись с Дмитрием Бариновым, который перебрался в ЦСКА. На его позицию опорника они взяли аргентинца Лукаса Веру, известного по выступлениям за «Оренбург» и «Химки», а новым капитаном футболисты выбрали голкипера Антона Митрюшкина. Вера в стартовый состав пока не проходит, и за опорную зону отвечали Артем Карпукас с Данилом Пруцевым. И вообще было интересно, как команда Михаила Галактионова будет выглядеть в официальном матче без Баринова.

Несмотря на активное начало от «Нижнего», «Локомотив» повел 1:0 после того, как Дмитрий Воробьев с передачи Зелимхана Бакаева в касание завершил атаку сходу, достигнув отметки в девять голов. Хотя и гости продолжали создавать остроту у ворот Митрюшкина прежде всего усилиями Олакунле Олусегуна. В одном из эпизодов Реналдо Сефас вполне мог подсуетиться на добивании. Напомнил о себе и лучший бомбардир РПЛ Алексей Батраков, когда с его крученым ударом из-за штрафной не без труда справился вратарь нижегородцев Никита Медведев. В целом хозяева контролировали игру, но на исходе первого тайма их полузащитник Александр Руденко в течение трех минут схлопотал две желтые карточки и досрочно покинул поле.

Впрочем, раннее удаление, казалось, только мобилизовало железнодорожников, и в дебюте второго тайма они едва не увеличили разницу с углового. Только реакция Медведева спасла «Нижний Новгород», когда Евгений Морозов головой замыкал на дальней штанге скидку Воробьева. Москвичи вдесятером и защищались надежно, пока в ход матча не вмешалась бригада VAR, увидевшая нарушение правил после падения Максима Шнапцева, который, судя по видеоповтору, сам воткнулся в Сергея Пиняева. Пенальти был более чем спорным, однако судья Рафаэль Шафеев его все равно поставил, а Олусегун исполнил.

Красно-зеленые сразу понеслись исправлять эту, с их точки зрения, очевидную несправедливость и воспользовались ошибкой Медведева на угловом. Лукас Фассон подобрал бесхозный мяч и отправил его в сетку. При этом позже исправился и Медведев, потащив удар Батракова. На последних минутах «Локомотив» уже думал только о том, как сохранить результат, и отстоял его. Выиграв 2:1 в меньшинстве и набрав 40 очков, он сохранил за собой и третье место в турнирной таблице.

Александр Ильин