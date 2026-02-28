Рейс Дубай — Самара отменен

Вечерний рейс авиакомпании Flydubai Дубай — Самара отменен. Работа международного аэропорта Дубая (DXB) и международного аэропорта Аль-Мактум (DWC) остановлена на неопределенный срок, говорится в заявлении компании-оператора Dubai Airports.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Рейс Flydubai Самара — Дубай, запланированный на 1 марта, также отменен.

Власти ОАЭ объявили 28 февраля о «временном и частичном» закрытии воздушного пространства после атаки Израиля и США на Иран и ответного иранского удара. Тегеран атаковал, помимо Израиля, одновременно несколько стран региона, где расположены базы США. Минобороны ОАЭ подтвердило ракетную атаку. В Абу-Даби при падении сбитой ракеты погиб человек.

Андрей Сазонов