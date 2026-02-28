Чем известен верховный лидер Ирана Али Хаменеи

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Верховный лидер Ирана Али Хаменеи

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters Верховный лидер Ирана Али Хаменеи

Али Хаменеи родился 17 июля 1939 года в иранском городе Мешхед. После окончания исламской школы в родном городе поступил в семинарию в иракском Эн-Наджафе, но вскоре вернулся в Иран. Учился в семинарии в Куме, где одним из его преподавателей был аятолла Рухолла Хомейни. Преподавал в местной семинарии, читал проповеди, в которых критиковал прозападную политику иранского шаха Мохаммеда Резы Пехлеви.

В 1962 году присоединился к возглавляемому Рухоллой Хомейни антишахскому движению. За антиправительственную деятельность был несколько раз арестован. В общей сложности провел в тюрьме несколько месяцев. В январе 1979 года аятолла Хомейни включил его в состав Исламского революционного совета — органа, созданного для управления исламской революцией.

После провозглашения в апреле 1979 года Исламской Республики Иран Али Хаменеи занимался формированием Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — военно-политического подразделения, исполняющего функции вооруженных сил, полиции, жандармерии и органов госбезопасности. С декабря 1979 по февраль 1980 года был его командующим и заместителем министра обороны.

Фото: Michel ARTAULT / Gamma-Rapho / Getty Images Али Хаменеи в 1980 году

В феврале 1980 года избирался депутатом парламента Ирана. После начала Ирано-иракской войны 1980–1988 годов был назначен представителем Хомейни в Высшем совете обороны, ответственным за выработку политики в сфере обороны и безопасности. Участвовал в разработке военных операций. Летом 1981 года был ранен в результате покушения, организованного членами леворадикальной партизанской организации.

В том же году Али Хаменеи при поддержке КСИР и духовенства победил на президентских выборах (набрал более 95% голосов), в 1985-м был переизбран (свыше 85% голосов). После окончания президентского срока в 1989 году стал председателем Совета по определению целесообразности принимаемых решений (орган при руководителе страны, призванный помогать ему контролировать деятельность правительства и администрацию президента).

Фото: Kaveh Kazemi / Getty Images Али Хаменеи (в центре) на похоронах Хомейни, 6 июня 1989 год

После смерти Хомейни в июне 1989 года Совет экспертов избрал Хаменеи новым духовным лидером (за него проголосовали 60 из 74 участников заседания). Вступив в должность, он провел референдум о внесении поправок в конституцию. Руководителю ИРИ была передана часть президентских полномочий, связанных с контролем работы вооруженных сил, парламента, правительства, полиции, судебной системы, СМИ. С 1994 года Али Хаменеи носит титул великого аятоллы.

Али Хаменеи женат, у него шестеро детей.