Шок без трепета?

«Шок и трепет» — операция США против Ирака весной 2003 года. Она стала во многом поворотным моментом. Быстрый военный разгром баасистов и свержение Саддама Хусейна создали впечатление, что Соединенные Штаты способны успешно переустраивать мир и дальше.

Получилось иначе. Война запустила изменения, но не те, на какие рассчитывали ее инициаторы. Прежнее устройство Ближнего Востока обвалилось, породив множество опасных проблем, для нейтрализации которых требовались все новые ресурсы и усилия, и без особого успеха. Удар по репутации США в мире тоже получился изрядный.

«Эпическая ярость» — операция против Ирана в последний день календарной зимы-2026. Подъем влияния Ирана до уровня, который превратил его в главного противника Израиля и Соединенных Штатов в регионе, тоже во многом следствие тогдашней иракской кампании. Удастся ли нападающим теперь быстро достичь результата, неизвестно. Иран — наиболее серьезный противник из всех, с кем США вступали в прямое столкновение за много десятилетий. Но даже в случае быстрого (силы неравны) военного успеха и избежания постконфликтного иракского опыта (невовлечение американцев во внутренние дела) последствия обещают обмануть ожидания.

Движущий момент нынешнего витка — стремление Израиля использовать уникальное стечение обстоятельств, чтобы зафиксировать благоприятную для него ситуацию в этой части мира. Израиль полагает, что при поддержке Вашингтона способен установить региональный режим, силовым центром которого был бы он. Остальным придется так или иначе приспособиться.

У Трампа и идеологов его ближневосточной политики (а это родственники и деловые партнеры) свои расчеты. Израильское военное доминирование и деловые связи между Израилем и монархиями Залива позволят Соединенным Штатам быть диспетчером по распределению коммерческих выгод, прежде всего в свою пользу. Геоэкономические и логистические проекты, в которых заинтересованы Китай, Россия, Индия, попадут в зависимость от американцев. Повысится степень контроля над важными рынками, прежде всего сырья и военно-технического взаимодействия. Ну и демонстрируется декларативность (неэффективность) сообществ, создававшихся без участия США или даже вопреки им,— прежде всего ШОС и БРИКС.

Мотив понятен. А как с исполнимостью?

Ирак тоже начинался под лозунгом регионального переустройства во имя безопасности и не без густого привкуса меркантилизма (один ветеран «Халлибертона» Дик Чейни чего стоил). Но лейтмотив был все же идеологический — продвижение демократии. Трамп со товарищи задвигают идейное на самый задний план, ставя на материальную отдачу. Подход не сработал. И дело даже не в неудаче демократической трансформации, а в неспособности извлекать желаемый дивиденд из-за воцарившейся долгосрочной сумятицы. Нынешний торгово-закупочный принцип вроде бы очень деловой. Но может привести к обратному: разбудить как раз враждебные идеологические силы, которые поднимутся на отторжении внешнего принуждения.

Трамп начал большую военную операцию без одобрения Конгресса (на Ирак разрешение было), вопреки общественному мнению и с перспективой реальных потерь. Ему нужен триумф, чтобы переломить неблагоприятные тенденции дома. Если повезет, Белый дом решит, что держит Бога за бороду, и станет еще более напористым и внутри, и вовне. Если нет — агрессивность все равно может возрасти для компенсации неизбежных проблем. При любом сценарии регион вступает в новый этап потрясений, которые отзовутся широко по сопредельным пространствам. И не сулят хорошего никому.

Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике