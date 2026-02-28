В Краснодаре 4 марта проверят системы оповещения населения

В Краснодаре 4 марта пройдет комплексная проверка готовности систем оповещения населения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В 10:40 по радио и телевидению будет транслироваться специальное послание. Услышать сообщение можно на десяти цифровых телеканалах: Первый канал, Россия 1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия Культура, Россия 24, Карусель, ОТР, ТВЦ, а также в эфире Радио России.

Звук сирены представляет собой предупредительный сигнал гражданской обороны об опасности, который означает «Внимание всем!». Во время тестирования жителям рекомендуют сохранять спокойствие, не допускать паники и оставаться дома или на рабочих местах.

Никита Бесстужев