В Махачкале коммунальные службы перешли в повышенный режим готовности

Коммунальные службы в Махачкале перешли в режим повышенной готовности из-за ухудшений погодных условий. Об этом сообщили в администрации города.

Необходимый запас песчано-солевой смеси для обработки дорог подготовлен. В первую очередь специалисты обработают путепроводы, основные транспортные магистрали и подъездные пути к социальным учреждениям.

Для жителей Махачкалы заработала горячая линия. Граждане могут обратиться с информацией об участках с гололедом.

Мария Хоперская