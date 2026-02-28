В Махачкале коммунальные службы перешли в повышенный режим готовности
Коммунальные службы в Махачкале перешли в режим повышенной готовности из-за ухудшений погодных условий. Об этом сообщили в администрации города.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Необходимый запас песчано-солевой смеси для обработки дорог подготовлен. В первую очередь специалисты обработают путепроводы, основные транспортные магистрали и подъездные пути к социальным учреждениям.
Для жителей Махачкалы заработала горячая линия. Граждане могут обратиться с информацией об участках с гололедом.