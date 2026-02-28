Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Махачкале коммунальные службы перешли в повышенный режим готовности

Коммунальные службы в Махачкале перешли в режим повышенной готовности из-за ухудшений погодных условий. Об этом сообщили в администрации города.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Необходимый запас песчано-солевой смеси для обработки дорог подготовлен. В первую очередь специалисты обработают путепроводы, основные транспортные магистрали и подъездные пути к социальным учреждениям.

Для жителей Махачкалы заработала горячая линия. Граждане могут обратиться с информацией об участках с гололедом.

Мария Хоперская

Новости компаний Все