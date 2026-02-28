Ближневосточный авиаколлапс

Очевидцы публикуют взрывы в небе над туристическими местами Дубая — это результаты работы ПВО против иранских ракет. В аэропортах Ближнего Востока коллапс. Все небо в регионе закрыто из-за эскалации конфликта между Ираном и Израилем. Самолеты не принимают воздушные гавани Бахрейна, Ирака, Катара, Иордании и Кувейта и Арабских эмиратов. Иордания и Ливан также ограничили полеты над своими территориями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amr Alfiky / Reuters Фото: Amr Alfiky / Reuters

Никаких маршрутов эвакуации для российских туристов пока не объявляли, рассказывает собеседник “Ъ FM” из Дубая Алексей: «Где-то в 15:30 по московскому времени прозвучало три громких хлопка — сработало ПВО. Мы увидели вот эти облачка на небе как раз.

Народ просто проявляет любопытство, выходит из домов, смотрит, загорает, купается. Всем интересно, что же это такое происходит. Паники нет, никаких маршрутов эвакуации — ничего подобного. Единственное, все сокрушаются по поводу того, что авиаперелеты невозможны. Обстановка спокойная, несмотря на то, что где-то наверху в небе что-то громыхает».

Удары прямо сейчас продолжаются, говорит туристка в Дубае Анастасия: «Мы с семьей живем в районе Джумейра. Первый взрыв было не только слышно, но и видно: в небе остались кольца дыма.

В целом паники нет. Все обсуждают ситуацию и способы вылета, поскольку сегодня рейсы отменены. Мы должны лететь через пару дней и надеемся, что к этому времени обстановка изменится».

Мировые авиакомпании отменили больше 260-ти рейсов. Борт из Москвы в Дубай развернули прямо в середине пути. Посольства России в Тегеране и Тель-Авиве призвали граждан при возможности покинуть страны. Сейчас в регионе Персидского залива, попавшего под ракетную атаку, по данным Ассоциации туроператоров, находится около 70 тыс. российских граждан. В Ассоциации добавили, что турагенты находятся на связи с россиянами, которые не смогли вернуться из стран Ближнего востока из-за закрытого неба в регионе.

Туристам необходимо оставаться в отелях и следить за сообщениями авиакомпаний, а последствия авиационного коллапса будут сказываться еще несколько недель, отмечает вице-президент по вопросам выездного туризма АТОР Артур Мурадян: «Говорить о необходимости срочной эвакуации туристов бессмысленно, поскольку технически это невозможно. на данный момент жизни и здоровью туристов ничего не угрожает. Мы, конечно, видели кадры сбитых в небе ракет. Это форс-мажорная ситуация, и в таких условиях перевозчики обязаны либо обеспечить размещение пассажиров, либо вернуть деньги за неиспользованные билеты. Довольно большое количество туристов — около 50 тыс. человек только из России — находятся в Объединенных Арабских Эмиратах. Поэтому даже в случае быстрого завершения очередной фазы ирано-израильского конфликта оперативно восстановить расписание не получится. К этому туристам также следует быть морально готовыми. Как и к тому, что могут возникнуть проблемы с размещением и питанием».

Удары приходят на столицу ОАЭ Абу-Даби. При падении обломков иранской ракеты в одном из жилых районов города погиб мирный житель, сообщают власти. Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям до 2 марта использовать обходные маршруты при полетах в страны Персидского залива и соблюдать меры безопасности. «Аэрофлот» и «Победа» предлагают сдать билеты на сегодня или перенести вылет на другие дни. Из-за воздушных атак работу аэропортов фактически парализовало, рассказывает основатель «Нетологии» Максим Спиридонов, он застрял на пересадке в Абу-Даби: «Обстановка в аэропорту в целом спокойная, если не считать того, что люди выглядят растерянными и местами сидят прямо у гейтов на полу, ожидая дальнейших указаний.

Неопределенность длится уже несколько часов. Фактически рейсы задержаны, однако на информационных экранах нет ни сведений о задержке, ни данных о ее продолжительности. Все ждут разъяснений со стороны вышестоящих органов.

Говорят, что в районе аэропорта были взрывы, но я их не слышал и не вижу, чтобы кто-то всерьез был этим обеспокоен. Авиакомпания лишь сообщает: "Ждите"».

Взрывы слышны и в Дубае. На этом фоне СМИ пишут о многокилометровой пробке на выезде из города. Оператор аэропортов Дубая попросил пассажиров не выезжать в аэропорты до актуальной информации по рейсам. Посольство России в Арабских Эмиратах отказалось от комментариев. Тем временем управление аэропортов Израиля сообщает об эвакуации всех застрявших пассажиров из аэропортов Бен-Гурион и Хайфа. Эвакуацию из ОАЭ по суше представить сложно, говорит предприниматель и местный житель Сергей Токарев: «Небо закрыто, эвакуация не объявлена, и необходимости в ней на данный момент нет. Да, прилеты фиксируются, работу системы ПВО слышно непосредственно в Дубае, но удары наносятся только по военным базам. Пока пляжные районы остаются спокойными.

Я лично выехал туда и вижу, что люди находятся на улицах, паники нет, никто не эвакуируется, все гуляют. Двигаться в сторону Саудовской Аравии не имеет смысла. В сторону Катара — тоже, так как там закрыто небо. На данный момент возможен выезд только в сторону Омана. На легковом автомобиле с учетом пересечения границы дорога занимает около пяти часов, если не будет пробок из-за ажиотажа. Это личный опыт: от Дубая до столицы Омана — ближайшего пункта назначения. Однако и там ситуация пока остается неопределенной».

По информации агентства Tasnim, один из иранских ударов пришелся по Иордании. Но ситуация в столице, Аммане, спокойная, рассказал “Ъ FM” Егор. По его словам, он еще днем отдыхал в стране, а сейчас, чтобы вернуться в Россию, он с супругой пытается добраться из Иордании в Египет: «Завтра в 3:00 у нас должен был быть рейс Аман—Стамбул, далее Стамбул—Санкт-Петербург. Пока мы сидели, наслаждались иорданским завтраком, у нас отменили рейс, и начали звучать сирены. Было несколько хлопков в небе, но никаких взрывов мы не слышали, не видели. Ездила машина с сиреной. То есть обстановка вообще очень спокойная, все безопасно. Многие люди сейчас вышли на улицу, смотрят в небо, рассматривают, что там. Что касается оповещения российских туристов, то его нет. Никакой информации в каналах российского посольства в Иордании тоже нет. В итоге мы сейчас приняли решение срочно покинуть Иорданию и поехали в Акабу на такси. Дальше из Акабы нам придется на пароме добираться до Табы, потом на такси до Шарм-эш-Шейха, и уже оттуда спокойно уезжать. Такой путь достаточно долгий и сложный, таксисты могут обмануть.

Но мы поняли, что лучше сейчас быстро покинуть эпицентр, потому что там Израиль в полутора-двух часах езды».

На данный момент Оман закрыл самый большой из шести аэропортов — Маскат. Российское посольство в Иране, Катаре, Дубае и Бахрейне рекомендует гражданам выезжать через Астару в Азербайджан с предварительным разрешением азербайджанской стороны или через КПП «Нурдуз» и «Агарак» в Армению. Под удар Ирана попали американские авиабазы в регионе, а также столица Доха, Дубай и Абу-Даби.

Астон О'Салливан, Анжела Гаплевская, Никита Путятин